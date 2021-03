Kunsten å score «lette» mål

I går scoret Erling Braut Haaland et av de fineste målene en spiss kan score.

Det virket som en selvfølgelighet. Et enkelt løp, en pasning og en avslutning på åpent mål.

Men Haalands første mål mot Sevilla var faktisk et kunststykke.

Det er lett å glemme hvilke egenskaper som gjør spisser gode over tid. Da Haaland banket inn et langskudd mot Paris Saint-Germain i mesterligaen for rundt ett år siden, var det langt lettere å ta av.

Slike drømmemål sirkulerer på TV-stasjoner og nettet verden rundt. Man måper når man ser reprisen: Var det virkelig så langt unna? Var det virkelig så hardt?

Men det er de enkle målene som er klart viktigst – og på mange måter mest imponerende.

Og Haaland har blitt en mester på å score dem.

Lett å kopiere

Gårsdagens første mål var et prakteksempel. Et pent Dortmund-angrep sendte Marco Reus ned langs venstre side, like ved dødlinjen. Selvsagt lusket Haaland inne i feltet.

Da Reus kom på løpet, bykset Haaland først inn rett foran mål. Men akkurat idet Reus gjorde seg klar til å spille ballen, stoppet Haaland opp litt og gjorde i stedet seg klar for en pasning litt utover i feltet.

Reus, en av de smarteste playmakerne i Europa, oppfattet bevegelsen umiddelbart og slo ballen de berømte 45 gradene ut. Timingen var perfekt.

Og dermed kunne Haaland bare trille ballen i mål.

SMART: Haalands første mål så enkelt ut. Men nordmannen kombinerte både hurtighet, klokskap, timing og avslutningsegenskaper for å sende Dortmund i føringen. Foto: Bernd Thissen / AP

Hvorfor er slike mål så verdifulle? Det finnes mange grunner. Siden de ikke er basert på en teknisk utførelse som er vanskelig, kan de repeteres igjen og igjen. Haaland kunne prøvd å gjenta sitt langskudd mot PSG en rekke ganger, uten å lykkes.

Selv et skudd fra 16 meter som smetter nede i hjørnet, er vanskelig å kopiere.

Men når hemmeligheten ligger i selve løpet, er målet basert på en kvalitet som er lettere å repetere.

Og få løper like klokt som Haaland. Allerede som 20-åring beveger han seg som en rutinert måljeger.

Forskjellen mellom Haaland og andre spisser er imidlertid at han kombinerer denne målteften med en ekstrem fart. Så lange bein har han, at kun et steg tilbake eller til siden er nok til å riste av markeringen.

Søndag scoret Haaland et mål som var nesten helt likt hans første mot Sevilla. Det kom mot Bayern München, de europeiske mesterne, og denne gangen var det Thorgan Hazard som løp seg fri langs venstre.

Umiddelbart skjønte Haaland at pasningen ville bli slått ut i feltet ved første stolpe. Det samme gjorde Bayerns forsvar.

Men Haaland var så rask at han nådde rommet først uansett. Dermed fikk han nok en enkel avslutning.

LIKT: Bare tre dager tidligere hadde Haaland scoret et nesten identisk mål mot Bayern München. Foto: Guenter Schiffmann / AP

Mest effektiv

Finnes det noen spisser som er bedre enn Haaland på dette? Robert Lewandowski kan hevde seg. Cristiano Ronaldo har vært en mester på det i lang tid.

Men ingen av dem baserer spillet sitt på det i like stor grad som Haaland.

Statistikken de fleste snakket om i går, var de 20 målene Haaland har scoret på 14 mesterligakamper nå. Noe annet interessant er hvor få skudd han trenger for å score så ofte som han gjør.

Mens spillere og Messi og Ronaldo ligger på over fem avslutninger i snitt per kamp i ligaen, ligger Haaland på kun 3,3.

Dette betyr ikke nødvendigvis at Haaland er bedre fordi han avslutter sjeldnere. Det gjenspeiler bare hvilken type mål han scorer – og at han har en spesiell evne til å komme seg til sjanser i gode posisjoner.

Og mens andre storscorere også ligger rundt 3-tallet, er det ingen av dem som er like effektive foran mål.

GLEDE: Om det så er langskudd, heading, scoringer innenfor femmeteren eller straffer, viser Haaland akkurat like stor glede for hver scoring. Foto: Bernd Thissen / AP

Det finnes en beregning som heter «forventede mål», som beregner hvor stor sjanse det er for at en avslutning går i mål. Et skudd fra 1 centimeter får en verdi på 0,99. Et skudd fra midtbanen får en verdi på 0,01.

Blant spillerne i de fem store ligaene som har scoret 10 mål eller mer, er Haaland den som har høyest verdi per skudd (0,23). Med andre ord: Når Haaland skyter, er sjansene større enn for noen andre at ballen går i mål.

Dette er igjen basert på mål som det Haaland scoret i går. Dermed er det heller ikke overraskende å finne ut at Haaland scorer på den delt høyeste andelen av sine avslutninger.

Nøyaktig 30 prosent av avslutningene hans i ligaen går i mål, ifølge nettsiden FBref, som er skyhøyt.

Haaland er så god til å løpe seg fri, at det rett og slett er vanskelig for ham å bomme.

Festen fortsetter

Dermed kan man fint si at Haalands styrke per dags dato ikke er av den tekniske varianten. Det er ikke headingene, touchet eller skuddteknikken – selv om også den er strålende.

I stedet er det steget, hurtigheten og forståelsen for hvilke rom han bør oppsøke.

Det er disse som står bak alle rekordene han slår.

Derfor er også sjansene store for at Haalands målfest vil fortsette. Enkelte spisser kan ha såkalte «hot streaks», hvor alle skuddene de prøver på, går inn.

Disse formkurvene kan vare en stund, men er dømt til å ta slutt før eller siden. Spissene som bøtter inn mål år etter år, er heller de som kommer seg til en kombinasjon av mange og store sjanser.

Haaland har litt å gå på når det kommer til kvantiteten, men er rå på kvalitet.

Og det er en enormt verdifull evne å ha. Likesom Messi ser ut til å spasere forbi motspillere, og likesom Ronaldo ser ut til å sveve høyt over sine markører, har Haaland allerede oppnådd noe som kun de beste spillerne klarer.

Han har fått det til å se enkelt ut