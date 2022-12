– Det er ikke bra. Vi har ikke lyst til å se startfelt i dag med bare 39 damer. Det kunne jo fint ha vært seksti, sier Storbritannias langrennstrener Jostein Vinjerui til NRK.

15 land var representert på startlistene, men stort sett med få løpere hver, og dermed var det altså bare ni langrennskvinner som ikke tok seg videre til utslagsrundene.

– Nesten alle går jo videre fra denne prologen på kvinnesida, i med at det er såpass tynt startfelt, kommenterer NRKs Torgeir Bjørn.

Hjemmefavoritten Nadine Fähndrich tok sprintseieren, foran amerikanske Jessie Diggins og svenske Johanna Hagström. Den norske verdenscuplederen Tiril Udnes Weng sprakk på slutten av finalen og havnet på den sure fjerdeplassen, mens Ane Appelkvist Stenseth endte på sjetteplass.

Klæbo tok andreplassen i herrenes sprintfinale etter å ha tapt spurten mot italienske Federico Pellegrino.

SVEITSISK JUBEL: Nadine Fähndrich imponerte i finalen og tok nok en sprintseier. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Ingen penger, ingen konkurranse»

Tsjekkia er én av nasjonene som ikke har sendt løpere til Davos, og det er liten tvil om hva som er grunnen. Kateřina Janatová la nemlig ut følgende bilde på Instagram i går:

SKJERMDUMP Foto: katejanatova / Instagram

Bildeteksten «no money, no race», altså «ingen penger, ingen konkurranse» levner liten tvil.

– Janatová ville være her. Det var bare 39 startende på kvinnesiden i dag, og jeg synes det er en skam. Jeg skjønner hvordan det føles for jeg har vært og er i samme situasjon, sier britiske James Clugnet, som tok seg til herrenes sprintfinale, om langrennskjæresten.

SYND: James Clugnet er storfornøyd med sjetteplass på sprinten, men synes det er leit at økonomi hindret kjæresten Kateřina Janatová fra å stille til start på kvinnesida. Foto: Heiko Junge / NTB

– De nasjonene som ikke er her, Tsjekkia for eksempel, det skyldes en prioritet de har måttet gjort på grunn av budsjettet sitt, forklarer Vinjerui.

– Det er ikke bra for produktet langrenn, konstaterer han.

Under 8000 for et helt lag

Britenes landslagstrener sier at deltakerlandene får reisestøtte, som varierer mellom 500 og 750 Sveitsiske franc. Det tilsvarer mellom 5300 og 7900 NOK.

MER STØTTE: Storbritannias langrennstrener Jostein Vinjerui etterlyser mer pengestøtte fra FIS.

– Det er for hele laget, uavhengig av hvor mange som stiller, sier Vinjerui, og legger til at det holder til maks halvannen person.

– Det er definitivt tøft. Vi har ikke fylt alle plassene våre fordi det er veldig dyrt å sende utøvere fra Canada, sier den kanadiske langrennsløperen Dahria Beatty til NRK.

– Hvis kostnadene ikke var et problem, ville vi sett mange flere løpere her, mener hun.

Latviske Patricija Eiduka, som samarbeider med det britiske laget, er ærlig om at det er en vanskelig finansiell situasjon.

Både Vinjerui og Eiduka mener FIS bør lære av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), hvor alle utøverne får støtte til å delta.

– De må investere mer i mindre nasjoner. Det er mange store talenter som kunne vært i verdenstoppen, som mangler støtte, sier latvieren.

VANSKELIG SITUASJON: Patricija Eiduka stilte til start takket være sponsorer. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Vil dele på pengene

Verdenscupleder Tiril Udnes Weng var litt irritert på seg selv etter at hun «ga bort» tredjeplassen til svenske Johanna Hagström.

Hun synes også det er trist med kun 39 utøvere på startlista:

– Vi vil jo ha med alle på start. Det er kjedelig for oss, men det er jo enda kjedeligere for de som ikke får være her.

– Det er jo mange av de sterkeste og mest ressurssterke nasjonene som får dekt ting. Spørsmålet er om man kanskje heller skulle spytta inn litt penger til de litt mindre ressurssterke nasjonene, sier Udnes Weng.

Men det var ikke «bare» økonomi som bidro til tynne startlister i Davos. Også sykdom, tett konkurranseprogram, planlagt pause og Tour de Ski-oppladning spiller inn.

SKUFFA: Tiril Udnes Weng starta godt, men slapp svenske Johanna Hagström forbi seg på oppløpet og endte på fjerdeplass under sprinten i Davos. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tour de Ski-oppladning

– Generelt har det med tett konkurranseprogram å gjøre. Å gå alle helgene gjennom vinteren vil ikke være gunstig for formen på sikt. Mange har valgt å tone ned Davos denne gangen. Fordi vi har hatt mange verdenscuphelger på rad med Ruka i Finland, så Lillehammer og så Beitostølen, sier NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

Han forteller at Tour de Ski er prioritert for mange land, og da er Davos en helg det er fornuftig å stå over.

– Polen og deler av det tyske laget har planlagt dette lenge, sier Bjørn.