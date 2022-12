Varslet aksjon, væpnet politi og fullt kaos i Frankrike: – Farlig å gå skirenn

Det var dramatisk i timene før herrenes verdenscupjaktstart lørdag.

På lagledermøtet før dagens skiskytterkonkurranser fikk nasjonene beskjed om å være forberedt på aksjonering i løypene. Det opplyser sportssjef Per Arne Botnan til NRK.

Tidligere i vinter har miljøaktivister aksjonert under verdenscuprennene i langrenn på Lillehammer, og de siste dagene har de franske arrangørene fått kritikk for å frakte snø til skiskytterstadion.

Samtidig var juryen i full aktivitet, rennleder Borut Nunar var i hektisk telefonvirksomhet, og væpnet politi gikk rundt og lette etter noe eller noen.

HEKTISK: Det var hektisk møtevirksomhet langs løypene. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Grunnen var delt. Det var nemlig flere årsaker til bekymring og utenomsportslig virksomhet denne formiddagen.

Deler av kaoset skyldtes knallharde løyper og ønsker om avlysning.

– Det er isete. Det er veldig vanskelig. Det viktigste er sikkerheten til utøverne. Nå er det sånn at det er farlig å gå skirenn, beskriver Tobias Dahl Fenre, Norges smøresjef.

– Det er bambi på isen

20 minutter før rennstart i de franske alpene kom beskjeden om at starten er utsatt med 15 minutter. Løypene var knallharde og før start har arrangøren saltet de glatteste partiene.

BLID: Tobias Dahl Fenre tok utsettelsen med godt humør. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Det var lett for TV-seerne å se at forholdene førte til utfordringer for skiskytterne.

Det virket som flere av løperne tok det litt rolige i svingene og utforkjøringene, mens Johannes Thingnes Bø nesten ikke kom seg opp av matta etter første skyting og snublet litt fordi det var så harde forhold.

– Det er bambi på isen, kommenterte NRKs ekspert Ola Lunde.

Spesielt Thingnes Bø sleit i forholdene og tapte mye tid i sporet til Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen som virket å ha bedre ski.

– Vi har sett flere bilder av utøverne og de er veldig ustø. Johannes holdt på å ramle ut fra matta. Det er krevende altså, forklarte Lunde om stryningen som holdt på å falle flere ganger.

Thingnes Bø fortsatte å tape mye tid i sporet til Sjåstad Christiansen og Lægreid som vant sesongens første seier etter at Sjåstad Christiansen sprakk på siste skyting.

VANT: Sturla Holm Lægreid gikk til topps på lørdagens jaktstart. Foto: Geir Olsen / NTB

– Han jubler på standplass for han skjønner at han har vunnet. Endelig er det han som er tilbake på toppen av pallen igjen, kommenerte Ingrid Sørli Glomnes på NRK Sport.

Sjåstad Christiansen gikk seg opp fra tiendeposisjon til en andreplass, mens Thingnes Bø måtte ta til takke med en sjelden tredjeplass.

Publikum buet

Før start forklarte Norges smøresjef hvorfor forholdene var så krevende.

– Det er vanskelig å få grep på skia og i svingene det er isete sklir du bare sidelengs. Jo flere som gjør det og i høy fart med gode ski osv. kan de gå rett ut av løypa, forteller Fenre.

– Detter du ordentlig her brekker du bein. Det er ikke lurt, følger han opp.

Det ble jobbet på spreng for å få løypene klare til start, men det var en utfordrende jobb.

– Er det for hardt?

– Ja, noen steder er det for hardt, sier teknisk delegert Hans Petter Olsen til NRK.

Utsettelsen ble godt tatt imot av det norske landslaget, forteller Per Arne Botnan.

– De var helt enige i at det måtte gjøres noe. Det er helt greit der du går oppover og der du kan gå rett frem, men i noen av svingene var det veldig skummelt. Når du kommer tett og flere sammen er det enda verre, forklarer Botnan.

Her buer publikum

Arrangørene er nå i gang med å endre løypa for å tilpasse etter føret. Like før start informerte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) om at løypa vil bli 250 meter kortere etter at arrangørene fjernet en bakke og en utforkjøring.

Publikum var tydelig misfornøyd og buet da arrangørene endret løypa.

– Jeg synes det er stusslig. Jeg synes det er elendig av IBU. De har kjørt løypen for tidlig på natten og da blir det steinhardt. De skulle gjort det i dag tidlig, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Norges landslagssjef mener det var riktig av arrangørene.

– Vi kunne ikke startet som det var i alle fall. Det var livsfarlig. Eller, ikke livsfarlig, men skummelt. Nå er det utsatt et kvarter, de har saltet noen svinger og så håper vi det hjelper litt, sier landslagssjefen til NRK.

Ventet aksjon

I tillegg til isdramaet i løypene er det altså ventet en større aksjon underveis i lørdagens renn.

Det har lenge vært snømangel i Le Grand-Bornand og for å redde de populære franske rennene har arrangøren kjørt store mengder snø opp til skiskytterarenaen.

POLITI: På grunn av den ventede aksjonen er det mye politi langs løypene og blant publikum. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Det har ført til krass kritikk i franske medier, og NRKs reportere har sett væpnet politi på åpenbar jakt etter noe eller noen i minuttene før den opprinnelige rennstarten.

850 frivillige er på plass til verdenscuprennene, og det er 20.000 tilskuere disse to helgedagene.

– Det eneste vi har hørt om det er at de vil være strengere i forhold til sikkerhet på akkreditering og hvem som kommer inn. Ikke hørt noe mer enn det. De har vært veldig strenge når vi kommer inn og ut. Men det er greit at det er politi bak skyteskivene, for det er skummelt om det kommer noe folk ned der, forteller Botnan.

Men til slutt endte det uten noen større synlig aksjon.