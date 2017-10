– Nå regner jeg med at idretten sammen med Sykkelforbundet gjør opp regninga og ser hva de kan gjøre bedre til neste gang, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK.

Hun har naturlig nok fått meg seg at sykkel-VM i Bergen styrer mot underskudd.

Med et budsjett på over 150 millioner kroner og 52 millioner kroner i støtte fra Staten, er spørsmålet hva pengene har blitt brukt til. Arrangøren har ennå til gode å vise frem detaljer om nesten 70 millioner kroner i UCI-lisens.

– For mesterskap, både med tanke på tildeling og gjennomføring, er det helt nødvendig at befolkningen har tillit til at ting foregår på en ordentlig måte, og åpenhet er eneste måten å få det til å skje på, sier kulturministeren.

Forventer åpenhet

HEMMELIGHOLDER UCI-KONTRAKT: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen sitter også som daglig leder for Bergen 2017 og styremedlem i UCI, men vil ikke vise frem kontrakten Norges Cykleforbund har skrevet under med det internasjonale forbundet. Foto: Even Norheim Johansen

NRK har bedt om å få se kontrakten Norges Cykleforbund (NCF) signerte med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i forbindelse med VM, men fikk først avslag fra sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen, og senere fra UCI.

Kontrakten skal blant annet inneholde detaljer om hva lisenspengene på nesten 70 millioner kroner – som NCF fortsatt skylder en del av – er brukt til.

Hofstad Helleland vil ikke selv ta direkte kontakt med sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen, som også er daglig leder for selskapet som arrangerte VM i Bergen, men vil oppfordre Norges idrettsforbund til å gå inn i saken.

– Jeg regner med at Idrettsforbundet har tatt signalene fra myndighetene om at åpenhet er veldig viktig, og at også de kommer til å forvente at det skjer.

Tiedemann Hansen skriver i en e-post til NRK at de likevel ikke vil vise frem kontrakten uten tillatelse fra UCI.

– Vi ønsker å presisere at NCF er åpne for å gi innsyn i slike arrangøravtaler, men vi må som alle andre ta hensyn til de forretningsmessige forhold i en avtale mellom to parter.

Vil ikke dekke et underskudd

UNDERSKUDD: Sykkelfesten i Bergen kan ende opp med å gå utover aktiviteten for barn og unge i hele landet dersom det som ventet ender med underskudd. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Tiedemann Hansen har selv uttalt at det er Sykkel-Norge som må lide av et underskudd etter VM-festen i Bergen.

Det krever kulturministeren at de unngår.

– Vi er opptatte av at vi skal bruke mest mulig penger på aktivitet for bredden i hele landet. Det er det pengene i norsk idrett i hovedsak skal brukes til, sier Hofstad Helleland, som ikke vil være med på å dekke et underskudd etter VM.

– De har allerede fått over 50 millioner kroner. Det er mye penger, og vi er opptatt av at vi skal bruke pengene til idretten på at barn og voksne skal kunne holde seg i aktivitet rundt om i hele landet.

Tiedemann Hansen bedyrer at vil prøve å unngå konsekvenser for bredden i norsk sykkel.

– Det er altfor tidlig å si om økonomien i sykkel-VM vil påvirke aktiviteten for barn og unge. Denne gruppen er viktig for oss, og vi vil strekke oss langt for å unngå at barne- og ungdomsaktiviteten påvirkes.