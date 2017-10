I forbindelse med sykkel-VM i Bergen underskrev Norges Cykleforbund (NCF) en kontrakt med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Den skal blant annet inneholde detaljer om lisensregninga på nesten 70 millioner kroner – som NCF fortsatt skylder en del av – krav til arrangementet, og krav til forpleining for UCI-lederne under mesterskapet.

NRK har gjentatte ganger bedt om å få se denne kontrakten, men har blitt nektet innsyn.

«UCI hospitality costs»

– Beklager, den er ikke tilgjengelig. Vi dekker ingen utgifter til representasjon for UCI. De betaler alt selv, sa sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen i en e-post 26. september.

HENVISTE TIL UCI: Harald Tiedemann Hansen ville ikke svare på spørsmål om kontrakten med UCI. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Men i kostnadsanslaget det norske forbundet mottok i 2013 da de søkte om å arrangere VM, informerte UCI om at en lisensregning ville inkludere «UCI hospitality costs» på 340.000 euro – over tre millioner kroner.

Tallet var basert på VM i 2012. Siden da har lisensen økt med flere titalls millioner kroner, og regninga det norske forbundet fikk var altså på nesten 70 millioner kroner.

Inkludert i den skal det ligge en sum til bevertning og forpleining for UCI-lederne.

Offentliggjør ikke kontrakter

NRK spurte igjen Tiedemann Hansen om å få se kontrakten 5. oktober. Da var svaret et litt annet.

FOLKEFEST: Tilskuere i gatene koste seg med sykkel-VM. Lederne i UCI hadde egne VIP-telt. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– For min del må du gjerne se den. Men jeg tror jeg har rettet spørsmålet to ganger til UCI, så jeg syns du skal kontakte de med det spørsmålet, svarte Tiedemann Hansen, som selv sitter som styremedlem i UCI.

Spørsmålet ble deretter rettet til UCI. I en e-post nekter de å gi innsyn i kontrakten.

– Vi offentliggjør ikke kontrakter, skrev kommunikasjonssjef i UCI, Sébastien Gillot.

Fikk betalingsutsettelse

Sykkel-VM i Bergen ender som kjent trolig i underskudd, og fortsatt skylder Norges Cykleforbund angivelig nesten 20 millioner kroner av lisensregninga, mens 4,5 millioner kroner står på en konto i Sveits som garanti for UCI. Disse pengene skal i utgangspunktet tilbakebetales i desember 2017.

HAR GITT BETALINGSUTSETTELSE: UCI-president David Lappartient mener de har vært hjelpsomme med VM-arrangøren. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

På spørsmål fra NRK er UCI-president David Lappartient vag på om de faktisk kommer til å tilbakebetale garantien.

– Kommer dere til å holde tilbake garantien på 4,5 millioner kroner så lenge de skylder dere lisenspenger?

– De har signert en kontrakt med UCI, og i denne kontrakten var lisensen en del av avtalen. Vi ønsker at arrangøren skal være i en god situasjon, og siden vi vet de vil motta momsrefusjon neste år, ble vi enige om at den siste betalingen kommer etter dette. Vi var veldig hjelpsomme med arrangørene og endret den opprinnelige kontrakten for å sikre at de kunne betale i henhold til deres kapasitet.

Men de vil altså ikke vise hva som faktisk står i kontrakten.