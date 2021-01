Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Selve løpet og prestasjonen var Krüger godt fornøyd med, men resultatlisten og NM-sølvet var en helt annen historie.

– Jeg er irritert på at jeg taper duellen mot Sjur, det hater jeg. Akkurat det irriterer meg, sier Lyn-løperen i målområdet etter rennet.

Sekundstrid

Han var altså alt annet enn blid med andreplass og det å tape for Røthe på 15 kilometer fristil tirsdag. Ved fem kilometer ledet nemlig Lyn-løperen med hele 17 sekunder på vossingen .

Men derfra og ut tapte han jevnt og trutt. I mål skilte det bare 3,5 sekunder opp til Røthe. For en drøy uke siden var det bare 6,8 sekunder de to imellom på samme distanse under norgescup på Lygna.

– Den verste løperen å gå bak

Krüger startet etter Røthe og skulle i utgangspunktet få gode sekunderinger på lagkameraten og rivalen under tirsdagens renn. Men han beskrev det som psykisk tøft å gå mot tidene hans.

– Jeg må analysere litt og se hvor det er jeg brenner av litt for mye i starten. For det er klart det å gi fra seg så mye til Sjur det er irriterende, og det bør ikke være så ille selv om jeg vet at han nesten går fortere og fortere.

– Han er nok den verste løperen å gå bak og få negative sekunderinger. Det er tøft psykisk, men jeg tar med meg mye bra fra løpet i dag også.

– Hva er din beskjed til Sjur nå?

– Jeg skal ikke gi fra meg 20 sekunder til Sjur i VM i hvert fall, det er beskjeden til ham, sier Krüger.

GULLGLISET: Munnbindet dekker for store deler av ansiktet, men smilerynkene levner ingen tvil. Sjur Røthe var strålende fornøyd med gull i Granåsen tirsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Gjør det verst mulig for ham

Sjur Røthe trekker på smilebåndet når NRK gjenforteller Krügers frustrasjon.

– Jeg startet før ham, det vil i utgangspunktet si på sjakkspråket at jeg startet med svarte brikker. Psykologisk må jeg tenke annerledes enn når jeg går og starter bak han.

– Jeg må prøve å gjøre det på min måte. Vi er gode kompiser, men når vi kommer ut i løypa vil vi vinne begge to og jeg gjør det verst mulig for han å få sekunderingene.

Krogh ga opp VM-plassen

15 kilometeren i Granåsen ga i hvert fall landslagsledelsen flere svar på spørsmålet om hvem som skal gå samme distanse i VM.

Fra før skal Martin Johnsrud Sundby gå som regjerende verdensmester. Harald Østberg Amundsen må nesten regnes som sikker etter nok en topplassering her i NM.

Fra før virker Hans Christer Holund, Røthe og Krüger sikre. Dermed er det ingen plasser ledig, noe Finn-Hågen Krogh også måtte medgi.

REISER IKKE TIL VM: Finn-Hågen Krogh, her under NM i Granåsen. Norgesmesterskapet har ikke gått som han ønsket. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg er utrolig skuffet. Det er en brutal bransje. Man får vite hvor man ligger og jeg har ikke det inne akkurat nå. Det er ikke noe. Man ser godt hvor man står, sånn er det bare. Jeg skulle gjerne vært bedre, men det er jeg ikke nå.

– Har VM-toget gått nå eller?

– Ja, det har det. Jeg får se meg etter andre skirenn å gå, sier Krogh.

Svak sesongstart

For Krügers del er i hvert fall to pallplasser to helger på rad en helt annen historie enn hva som var tilfellet før jul.

Under sesongåpningen på Beitostølen, verdenscupåpningen i Ruka og norgescup på Sjusjøen var resultatene langt unna hans standard.

Han har faktisk bare en 15. og 36. plass på favorittdistansen 15 kilometer fristil i intervallstart.

– Skuldrene heises opp for hver helg

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum forteller at Krüger hadde godt av en julepause.

FONRØYD: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det sier noe om det mentale aspektet for de aller beste for selv en olympisk mester som får seg en nesestyver før jul er vanskelig å komme seg ut av. Isolert, for Simen, tror jeg det var positivt at det ikke ble Tour de Ski. Da fikk han restartet systemet og trent, sier han.

Nossum legger til at han tror Krüger var i god form før jul.

– Men det er det mentale aspektet. Skuldrene heises opp for hver helg. Han fikk god tid frem mot Lygna for å senke dem. Man trenger ikke mer enn et godt løp før det blir et tilbakelagt kapittel. Kjenner jeg Simen rett, så går han fort ut sesongen.