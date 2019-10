Kritisk til VM-arrangøren: – Skulle gjerne hatt det annerledes

– Det går ikke an å klage på det, men jeg skulle gjerne hatt det annerledes. Vi liker å ha mesterskap når det skal være (vanligvis i august, journ.anm.). Det er sånne småting som dukker opp i forberedelsene som ellers ikke ville vært der, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK rett etter løpet.

Under VM i Doha, har varmen vært et tema. Temperaturene har vært så høye at all oppvarming har foregått innendørs, utøverne har hatt på seg kuldevester før løpene, og forholdene har vært veldig annerledes enn det utøverne er vant med.

Det har tydeligvis gitt brødrene utfordringer i sesongplanen.

– Jeg er ekstremt skuffa over min innsats i årets VM, oppsummerer Jakob Ingebrigtsen.

Får støtte, men ikke av faren

Pappa og trener, Gjert Ingebrigtsen er ikke like kritisk som sønnen.

– Vi må kunne takle det som dukker opp, det er likt for alle. De ringer ikke dagen før, du vet jo om det mange år på forhånd, sier Gjert Ingebrigtsen til pressen.

Men 19 år gamle Jakob får støtte av svenske Kalle Berglund, som løp inn til niendeplass i finalen på 1500 meter.

– Jeg er helt enig med ham. Denne sesongen har vært utrolig lang. Man må trene sammenhengende i over 12 måneder. Jeg tror alle friidrettsutøvere kjenner at kroppene skriker etter hvile og å hente seg inn igjen, sier Berglund.

– Jeg syns VM for to år (i London) siden var mye morsommere, da var det fullt hus hele veien. Jeg syns det hadde vært bedre om VM ble arrangert i et land der friidrettsinteressen er stor. Alle vil ha bra stemning på stadion. I dag var det bra, men i begynnelsen i VM var det ikke så bra, fortsetter svensken.

UENIGE: Gjert og Filip Ingebrigtsen er ikke helt enige om det sene verdensmesterskapet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jakobs storebror, Filip, sier han egentlig ikke har noen tanker om tidspunktet, men:

– Det er sommeridrett vi holder på med, det pleier å skje på sommeren. Noe mer har jeg ikke å si om det.

– Det startet tvilsomt

President for IAAF (Det internasjonale friidrettsforbundet), Sebastian Coe, kaller imidlertid VM i Doha for «det mest vellykkede noensinne».

– Utøverne jeg har snakket med, synes anlegget er eksepsjonelt. Og prestasjonene er uten sammenligning. Det gjør det til det mest vellykkede friidretts-VM noensinne, sier han til NRK.

– Det er satt 22-23 mesterskapsrekorder, dobbelt så mange som i London, og det er satt nesten 80 nasjonale rekorder. Det viser at utøverne yter bra under forholdene, mener Coe,

President i det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, uttalte før mesterskapet at han i utgangspunktet ikke ønsket VM til Qatar, men at det var mest på grunn av varmen utøverne kom til å møte.

Da VM ble avsluttet søndag, hadde han følgende oppsummering:

– Det startet litt tvilsomt for å si det rett ut. Men når du ser bak deg her, og hvordan det har vært de siste dagene, så har det vært utrolig. Det har vært det beste VM resultatmessig noen gang. Spådommene slo ikke til der. Folk er i form selv om det er oktober og de startet treningen mot Tokyo på tirsdag, det er jeg sikker på at mange gjør, sier Hansen.

– Var det riktig å legge VM til Qatar?

– Det har ikke vært noen klager fra utøverne inne på stadion. Det har vært varmt ute, men det har det vært i andre mesterskap før også. Det er sporten som teller – og den har vært helt utrolig, mener Hansen.