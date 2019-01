– Jeg er fryktelig skuffet over det som ble servert, sier Nikki Schei, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret i Bærum, til NRK etter at rådmann Erik Skjelstadli tirsdag la frem sin redegjørelse i «Gatelagssaken».

Før jul ba Schei rådmannen om en redegjørelse i lys av opplysningene som fremkom i artikkelen «Er gatelaget en millionbutikk?», som Josimar publiserte 20. desember.

Fotballmagasinet stilte i artikkelen spørsmål ved om alle de offentlige midlene Stabæk har mottatt for å drive fotballag for rusavhengige faktisk har gått til Gatelaget.

I et notat sendt til Hovedutvalg for bistand og omsorg og Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, heter det at:

«Rådmannen er tilfreds med de utdypende og forklarende svarene Stabæk fotball har gitt. Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for mistanke om mislighold av tilskuddsmidlene til Gatelaget.»

Schei er ikke fornøyd med redegjørelsen fra rådmannen.

– Det var en redegjørelse, men ga ikke svar på spørsmålet, sier han.

Skejlstadli har fått forelagt Scheis kritikk av tirsdagens redegjørelse.

I en SMS til NRK skriver han at «Jeg ønsker ikke kommentere saken ytterligere nå fordi redegjørelsen nå skal til behandling i politisk utvalg».

Stabæk ferdige med saken

Jon Tunold, daglig leder i Stabæk Fotball, sier at de nå anser seg for å være ferdige med denne saken.

FERDIG MED SAKEN: Stabæk Fotball anser seg for å være ferdige med saken, skriver daglig leder Jon Tunold i en SMS til NRK. Foto: NRK

I en SMS til NRK skriver han at «Vi er veldig fornøyd med at Rådmannen kom med en så tydelig konklusjon og anser oss ferdige med denne saken. Viser til vår nettside og Rådmannens utredning».

Der sier Tunold at «Det er godt at Rådmannens undersøkelser, som ble presentert i dag, bekrefter at de forutsetninger gitt ved oppstarten i 2013, er fulgt fra Stabæks side».

«Vi er og glade for at administrasjonen handlet raskt i en sak som etter hvert fikk mye mediedekning, og som har vært tøff for klubben og våre frivillige. Konklusjonen er helt i tråd med det vi forventet, men vi er likevel glade for at Rådmannen var så tydelig i sin konklusjon,» fortsetter han.

Varsler nye spørsmål

Schei er derimot ikke ferdig med saken, og varsler nye spørsmål.

– Prosessen som ble lagt frem i dag skal videre til Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og Hovedutvalg for bistand og omsorg. Jeg vil stille spørsmål som administrasjonen må utdype, forteller Schei.

– I forlengelsen er det mulig å klage til kommunestyret eller om nødvendig koble inn kommunerevisjonen eller kommuneadvokaten, sier han.