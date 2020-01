– Det er viktig at det ikke blir for mange skirenn. I programmet står det at det skal være åtte. Det er ett renn mer enn i dag. Det er veldig rart å ha åtte konkurranser i Tour de Ski i et mesterskapsår som folk lader opp til. De må kutte ned flere, i hvert fall én, slik at det blir syv.

Tøft og sent program

Johaug var klokkeklar på toppen av alpinbakken Alpe Cermis søndag ettermiddag. Etter å ha vunnet Tour de Ski nok en gang etter tre år uten å ha deltatt, er det brått neste års rennprogram i touren som engasjerer skistjernen.

Hun synes det er problematisk av flere grunner.

Blant annet at konkurransene begynner senere enn tidligere. Første konkurranse går av stabelen så sent som 1. januar. I tillegg er det åtte renn. Tre av dem i sveitsiske Val Müstair, to i italienske Toblach og tre avsluttende konkurranser i Val di Fiemme.

Så er det slutt så sent som 10. januar. Da er det cirka halvannen måned til VM i Oberstdorf starter.

Johaug poserer for fotografene sammen med Ingvild Flugstad Østberg, som tok tredjeplassen i touren. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Kan endres

Johaug sier at hun er den første til å forstå at det er viktig for Tour de Ski-konseptet at de beste utøverne er med.

Hun sier «det er mulig hun går touren neste år». Hun har tross alt gått fort i både touren og mesterskap samme sesong før. Neste år er det altså VM.

Men endringene kan altså diskuteres og endringer gjennomføres. Det starter på FIS (Det internasjonale skiforbundet) sin kongress etter sesongslutt. Da diskuteres terminlisten og norske ski-ledere kan ta til orde for å endre programmet.

– Må akseptere at folk ikke vil bryte seg helt ned

På NRKs spørsmål om det er Johaugs beskjed til norske ski-ledere at Tour-programmet neste år må endres, svarer hun slik:

– Ja, jeg vil si at åtte skirenn, og vi starter ikke før 1. januar heller, der det strekkes ut i januar og er enda tettere opp mot VM... De må gjøre grep for at de skal få med de beste utøverne.

– Skal du legge inn en ekstra konkurranse i en tour, men har mesterskap det året, så må du på en måte akseptere at folk ikke vil bryte seg helt ned når det er et VM som vi satser mest mot.

– Er det slik at dersom ett renn fjernes, så avgjør det som du er med eller ikke?

– Det er i hvert fall lettere å stille opp hvis det er færre renn, sier Johaug til NRK, som sier at en avgjørelse ikke tas før nærmere neste sesong.

SVARER JOHAUG: Pål Golberg, her fra årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

– Det synes jeg er defensivt av Johaug

Men Johaugs beskjed imponerer ikke alle. Pål Golberg – som søndag ble nummer seks i touren sammenlagt – skjønner at noen kommer til å velge enten Tour de Ski eller mesterskap, men håper utøverne prioriterer begge deler.

Han mener det er bevist tidligere at dersom man går fort i touren, så kan man gå fort i VM også.

Når han får høre Johaugs argumentasjon, svarer Golberg slik:

– Det er artig at det kommer fra hun som er mest maskin av alle som stiller til start her i dag. Da er det ikke håp for Tour de Ski, hvis hun mener det.

– Det synes jeg er defensivt av Johaug. De ordene må du tygge i deg, Therese, sier han.

På spørsmål om det er feigt av Johaug, svarer Golberg på denne måten.

– Ja, når du er den suverent beste skiløperen. Så da mener jeg... Feigt, det er kanskje et stygt ord, men Therese kan stille opp i alle de skirennene hun vil.

RENNDIREKTØR: Pierre Mignerey, her avbildet under årets utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Åpner for å endre

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, glemmer ikke at flere topputøvere dropper Tour de Ski det året det er mesterskap.

Han sier de definitivt kommer til å diskutere det Johaug tar opp både før og etter FIS-kongressen senere i år. Han forteller at han også er åpen for å endre planen for neste års Tour.

Norge har ønsket å frede julen

På FIS-kongressen får Mignerey selskap av Åge Skinstad. Den tidligere langrennssjefen i skiforbundet er nå Norges representant i langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet.

Han forteller at de naturligvis lytter til utøverne og at rennkalenderen for neste sesong kan bli tema allerede under NM på Konnerud i månedsskiftet januar/februar. Der skal også naturligvis de norske landslagstrenerne være til stede.

SENTRAL ROLLE: Åge Skinstad, her avbildet under VM i Seefeld sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er viktig for kvinnetrenerne å finne ut om dette er kvinnelagets felles syn før dette møtet. Alternativt starttidspunkt for touren er 25. desember. Tidligere har de viktigste signalene fra trenerne vært at vi skal «frede» det meste av julen, sier Skinstad til NRK.

Han forteller videre at det er viktig for alle at Tour de Ski avsluttes i en helg, men at den «ekstra» åttende etappen neste år er en 10 og 15 kilometer intervallstart.

Den var det Norge som var ivrige på å få inn i rennprogrammet fordi det denne sesongen ikke er noen klassisketappe med individuell start.

Så vil tiden vise om Johaug får viljen sin. Svaret får vi trolig til våren.