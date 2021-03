Blir det tap også mot Romania laurdag, vil OL i sommar etter alt å dømme gå utan Norges kvinnelag for første gong sidan 2004. Stortapet på 23-28 mot Montenegro kan også føre til at Norge blir slått ut på for dårleg målskiland.

NRKs handballekspert Håvard Tveten hadde ikkje venta dette.

– Eg vil seie at det er ein av dei største sensasjonane i kvinnehandball på veldig mange år om Norge ikkje går til OL, på bakgrunn av resultata dei siste åra. Det vil vere ei gigantisk bombe, sjølv om det er ein hard kvalik, seier han.

– Dei har kniven skikkeleg på strupen i neste kamp. Det er jo slik at målskilnaden kan bli avgjerande i denne kvalifiseringa, seier Tvedten.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson prøvde å halde optimismen oppe, og sjå fram til kampen laurdag.

– Vi står saman om dette. I morgon må vi spele vår alle beste kamp på lenge. Vi må ha to poeng og plussmål til slutt, men det blir ein himla krig, sa landslagssjefen Thorir Hergeirsson.

Montenegro-jentene gråt av glede etter kampen, vel vitande om at dei har ein fot i OL.

– Vi venta ein jamn kamp, men vi venta ikkje dette. Det svikta over heile linja. Ingen har ein god kamp, då vinn du heller ikkje kampar. Vi hadde nesten ikkje kontringar eller redningar i kveld. Vanlegvis greier vi å ta oss inn etter å ha kome skeivt ut, men det skjedde ikkje, sa Ida Alstad i TVNorges studio.

– Dette er langt frå godt nok. OL-reisa blir ganske mykje lengre, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TVNorge.

Han ville ikkje peike på syndebukkar.

– Det er aldri lurt når ein er skuffa rett etter eit tap.

Veronica Kristiansen er veldig glad for at det er ny kamp så snart.

– Eg kjende at vi stressa veldig med å score når vi låg under. Vi blei jagande heile tida. Men det er ny kamp snart. Den må vi mobilisere litt for det er håp.

Stine Bredal Oftedal supplerer:

– Vi veit at Romania er eit vanvittig bra lag. Vi må vere meir med, vi må vere meir fysiske og få sett den farten vi er gode på.

Bomma med 20 skot

– Det er farleg med analysar når ein er skuffa rett etter ein kamp. Berre siste kvarteret før pause var bra. Elles heng vi ikkje i hop. Dei kom med det spelet som vi venta, men vi fann aldri gløden. Kanskje blir vi for opptatt av resultatet. Vi bomma med 20 skot, det er dyrt, seier landslagssjef Hergeirsson.

Montenegro sjokkopna kampen heime i Podgorica, og leia 6–2 etter sju minutt, og 9–4 fem minutt seinare. Norge svikta i begge endar av bana, og hang på ingen måte saman.

Men etter at Thorir Hergeirsson tok ein timeout etter 12 minutt, tok Norge til å få skikk på spelet. Ikkje minst etter eit ball vellykka innbyte der Malin Aune kom inn. Ho scora fire før pause, og var ei solid årsak til at Norge gradvis tok innpå. Ved pause var Montenegros leiing berre eitt mål: 13–12.

STRAFFER: Nora Mørk scora tre straffemål Foto: Aleksandar Djorovic / NTB

Nora Mørk scora på tre av sine fire straffer i første omgang.

– Det blei for mange bomskot i første omgang, men vi er på gang, sa assistenttrenar Tonje Larsen til Eurosport i pausen.

Kom aldri i gang etter pause

Men det opna dårleg for Norge også etter pause. Ti minutt ute i omgangen stod det 21–16 til montenegrinarane.

– Det må leggast ned eit godt stykke arbeid her. Montenegro er gode, sa ekspert Geir Oustorp.

Men det krafttaket som skulle til, kom aldri. Montenegro sleppte aldri Norge innpå, og heldt seg 4–5 mål føre. Hergeirssons timeout denne gongen hjelpte heller ikkje.

To av dei tre laga i gruppa går til OL i Tokyo i sommar. Dermed vil kampen mellom Romania og Montenegro søndag bli avgjerande for Norges OL-skjebne.

Nederlaget er berre det andre norske for Montenegro. Det første var i EM-finalen i 2012. Same året slo Norge Montenegro i OL-finalen i London.