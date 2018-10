Kristoffs trener advarer etter storsignering: – Laget skal passe seg

Onsdag ble det kjent at UAE henter colombianske Fernando Gaviria foran kommende sesong. Gaviria regnes blant de aller raskeste i feltet, og vant to Tour de France-etapper i sommer.

Dermed er Alexander Kristoffs rolle som kaptein i treukersrittet antagelig en saga blott.

– Jeg er på vei til lagmøte nå, så jeg vet mer i løpet av uken. Men det vil nok få konsekvenser for min del. Det sier seg jo selv, skriver Alexander Kristoff i en SMS til NRK, på vei til et lenge planlagt lagmøte i Dubai.

SPURTER: Alexander Kristoff vant sisteetappen på Champs-Élysées i sommer. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

– Hva slags konsekvenser?

– Alt du spør om har jeg ikke noe svar på, sier Kristoff.

– Klinsj i Tour de France

Etter det NRK forstår, har det ikke vært dialog mellom Kristoff og UAE i forkant av at 24-åringen overraskende meldte overgang fra Quickstep.

– Jeg bytter lag etter alltid å ha syklet med de samme rytterne. Dette gir meg mulighet til å ta neste steg mot det høyeste nivået, sier Gaviria i en pressemelding, ifølge procycling.no.

NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg er klar på at nysigneringen kan føre til store endringer for nordmannen.

– Det er nok av ritt å ta av til at begge får sine sjanser. Men den store klinsjen kommer i Tour de France. Det kan nok hende at vi ikke får se Kristoff spurte om seier på de flate etappene, mener Stoltenberg.

Det er Kristoffs trener og stefar Stein Ørn enig i.

– Jeg ser vel for meg at Alexander kanskje blir en del av opptrekket i starten av Tour de France. Så er håpet at Alexander står distansen bedre og får sine sjanser, sier Ørn, og minner om at Gaviria, i motsetning til Kristoff, ikke fullførte årets Tour.

Advarsel til laget

Alternativet kan være å droppe Tour de France, og heller satser på Giro d’Italia eller La Vuelta Espana. Men Ørn mener det er uaktuelt per i dag.

TRENER: Stein Ørn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hele grunnen til at Alexander gikk til UAE var fordi de sa at de ville satse på ham, og han skulle kjøre Tour de France. Neste år er det VM i Yorkshire som blir et hovedmål. Som trener mener jeg at Tour de France er en nøkkel for et godt VM-opplegg, sier Ørn.

– UAE sa de skulle bygge laget rundt Alex, så de skal passe seg litt, melder Ørn

TV2 har tidligere meldt at Gaviria kommer med flere av sine hjelperyttere fra Quickstep for å lage et ordentlig spurttog i de store rittene.

– I så fall vil det bety at UAE blir et spurtlag. Det kan være bra for Alexander også, at han får mer støtte når han er kaptein. Denne sesongen har han for det meste måttet klare seg selv. Han hadde vært på et helt annet nivå med ordentlig støtte i spurtene. Det må laget ta inn over seg, sier Ørn.

– Den store faren er om Gaviria kommer uten noen nye spurtopptrekkere. Hvis de bare setter inn Gaviria, og at Alexander blir eneste opptrekker. Det er helt uholdbart, legger han til.