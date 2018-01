Kristoffersen fikk staven mellom bena ut fra start: – Glad jeg ikke gikk på magen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg skal være glad at jeg ikke lå på magen da, egentlig, sier Kristoffersen til NRK etter at fjerdeplassen var et faktum.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du satt staven mellom bena?

– Jeg fikk jo helt panikk da.

23-åringen tok det hele med godt humør og forteller til NRK om en stressende situasjon på startstreken.

– Først fikk jeg beskjed om at det er tv-pause foran meg, så er det plutselig etter meg, så da blir det litt stress, forklarte han.

Hirscher historisk

Ingen kunne gjøre noe med Marcel Hirscher som var helt suveren i storslalåmløypen i Garmisch.

Hele 1,57 var tidsdifferansen ned til landsmann Manuel Feller som tok andreplassen.

– Det var ikke så verst, sa en spøkefull Hirscher til NRK etter rennet.

Nå er Hirscher den østerrikeren med flest verdenscupseire i historien.

– Å være nummer en i Østerrike er definitivt en veldig god rekord, sier hovedpersonen selv.

– Han er rå. Sånn er det. Når jeg er fem år eldre så er jeg kanskje der jeg også, sa Kristoffersen om Hirscher.

Amerikanske Ted Ligety kapret tredjeplassen foran Kristoffersen.

Kilde med karrierebeste

Det ble også en oppløftende dag for Aleksander Aamodt Kilde som kom inn til sin beste plassering i storslalåm i karrieren.

Kilde lå på sjetteplass etter førsteomgang, og forsvarte plasseringen i finaleomgangen.

– Det var bare en mulighet i dag, og det var å gi gass, sa Kilde om sin nye bestenotering.

Leif Kristian Nestvold Haugen prøvde også å gi gass, men gjorde en feil slik at han måtte tråkke opp igjen i løypen. Haugen havnet til slutt på 31. plass.