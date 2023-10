Kristoffersen avslører etter drastisk Braathen-valg – har tenkt det samme selv

– Det får ikke blitt mer drastisk. Men jeg har faktisk forståelse for valget hans, sier alpinstjernen til NRK.

For Henrik Kristoffersen vet godt hvordan det er å stå i en konflikt med Norges Skiforbund. Det gjorde han selv i en årrekke.

– Jeg har vært gjennom noe lignende, og det er ingen tvil om at det koster. Jeg har vært i de samme banene og tenkt det samme selv, til tider. Så jeg kan forstå den avgjørelsen han har tatt, forteller han.

Tidligere denne uka fortalte Kristoffersen til NRK at han tror de samme konfliktene kommer til å dukke opp igjen og igjen dersom det ikke blir bedre balanse mellom hva man gir som utøver og hva man får.

– Jeg tror det bunner veldig mye i at man må gi og ta litt. Per dags dato så blir det veldig mye «ta» fra en front og det er det en del som ikke er helt tilfreds med, sa 29-åringen.



– De problemene jeg peker på der, det ser du resultatet av nå, sier Kristoffersen nå.

– Trenger sterke profiler

Kristoffersen er på landslaget, men han er ikke en del av den pågående konflikten mellom de andre landslagsløperne og forbundet. Det er fordi 29-åringen har sitt eget sportslige opplegg, og han signerte en tidsbegrenset avtale med forbundet da det kom på plass.

Han har derfor en landslagskontrakt som varer ut kommende sesong og har fulgt den tilsynelatende fastlåste konflikten en rekke andre skiutøvere nå står i litt fra sidelinjen. En konflikt Braathen gir som begrunnelse for at han legger opp som 23-åring.

DUELLER: Henrik Kristoffersen takker Lucas Braathen for «kampen» etter seieren i Wengen i januar forrige sesong. Foto: AFP

– Hva synes du om at Skiforbundet setter seg i den situasjonen?



– Det er vel ikke så vanskelig å vite mitt standpunkt i akkurat den saken her. Det veldig synd for sporten, for en idrett trenger sterke profiler. Selv om jeg og Lucas er veldig forskjellige på mange måter, så er Lucas en ekstremt sterk profil i idretten. Det er ingen tvil om at det er synd for sporten å miste en slik profil, oppsummerer verdensmesteren.

– Har ikke noe svar på det

Norges Skiforbund understreker at de synes det er veldig trist at Braathen legger opp. Han brukte en god del av tiden under den rundt 20 minutter lange seansen i Sölden fredag til å rette sterk kritikk mot NSF før han avslørte karrierepunktum.

– Henrik Kristoffersen forteller at han har vurdert det samme. Hvordan skal dere unngå at dette skjer igjen? spør NRK Skiforbundet.

– Det har vi heller ikke svar på i dag, svarer sportssjef i alpint, Claus Ryste.

– Det må vi se på, og det er helt sikkert noe vi kunne gjort annerledes. Og så er det som vi sier en veldig kompleks sak for vi har veldig mange å ta hensyn til. Og så skal man se på det, ikke minst sammen med alle utøverne, svarer skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Dette er konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner. 27. oktober annonserte Braaten at han legger opp.

Ønsker evaluering

Hans Petter Buraas, som ble olympisk mester i 1998, gir Braaten og flere av alpinistene støtte i bilderettighets-kampen, og kjenner seg igjen i flere av problemstillingene. Han kaller dagens løsning gammeldags.

– Å lene seg på norske hovedsponsorer og sånt er flott det, men jeg mener man må åpne opp for å se ut i verden. At det går an å være mer fleksibel, tilpasningsdyktig og skreddersy mer, i stedet for å være låst til store avtaler som binder forbund og løpere på både armer og bein, mener «Burre».

– Jeg tenker at Skiforbundet nå i hvert fall burde ta et ekstraordinært styremøte og legge noen bra føringer for hvordan de skal behandle løperne sine, trenerne sine og støtteapparatet sitt på en riktig måte, legger han til.

NRKs ekspert Nina Løseth har også et råd til Skiforbundet.

– Det er klart at nå bør det gås en runde med hva som kunne vært gjort annerledes. Det bør absolutt tas en evaluering på hvordan man skal behandle framtidige konflikter, sier Løseth.