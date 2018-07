Kristoff: –Fikk maks ut av laget

Alexander Kristoff mener Team UAE gjorde en godkjent lagtempo.

– Vi kjørte ok, særlig med tanke på at vi mistet en av våre beste. Vi kjørte bra teknisk, og jeg føler vi fikk maks ut av laget. Det er småting vi kunne gjort bedre underveis, men vi hadde uansett endt opp over et minutt bak, sier han til NRK.