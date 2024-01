Kristiansund signerte ettertraktet Ranheim-profil – Ønsker å være litt «idiot» ute på banen

Rosenborg og Kongsvinger har tidligere ønsket seg Ranheims Ruben Alte. Nå er han klar for Kristiansund.

Klubbene bekrefter selv overgangen mandag.

Alte har de siste sesongene vært fast på Ranheims midtbane. Han hadde en spesielt god sesong i fjor, da han ble tatt ut på årets lag i 1. divisjon av NTB.

Midtbanespilleren har nå signert en fireårskontrakt med Kristiansund.

– Det er stort å komme hit! Jeg gleder meg til å ta på meg drakta og gå ut på banen for KBK, sier Alte.

I fjor sommer var han ønsket av Kongsvinger, men valgte å si nei til tilbudet. I stedet blir det nå eliteseriespill i KBK.

– Det blir artig og spennende å spille i Eliteserien. Jeg ville ta et steg opp. Jeg tror jeg er klar for det, og gleder meg til å bevise at jeg er god nok, sier Alte.

– Jeg ønsker å levere mål og målpoeng, og være litt «idiot» ute på banen – ikke bare være snill, men få litt fart i fotballen, legger han til.

Alte har spilt over 100 kamper for Ranheim etter at han kom til trondheimsklubben i 2020. Tidligere spilte han for Steinkjer og Namsos.

– Ruben er en spiller vi har sett på lenge, og dette er en kjempespennende signering. Han er en klassisk indreløper med ferdigheter som passer utrolig godt til KBK. Han er en «late bloomer» og har ikke spilt i Eliteserien ennå, men vi tror han kan ta eliteserienivået raskt, sier Eirik Hoseth, sportslig leder i KBK.

Han hevder signaturen ble sikret i konkurranse med flere.

– Flere klubber har sett på ham og også lagt inn konkrete bud. At han kommer hit viser at KBK er en attraktiv klubb, og det viser også at KBK vil investere når vi finner den riktige spilleren, sier Hoseth. (NTB)