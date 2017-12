Krever russiske skiskyttere straffet

På tirsdag valgte IOC å utestenge Russland som nasjon fra kommende OL i Pyeongchang på grunn av omfattende, systematisk doping, beskrevet i McLarenrapporten. Nå krever flere utøvere, blant dem veteranen Lowell Bailey, at russerne tas knallhardt.

NRK møter ham i Hochfilzen, der verdenscupen fortsetter med sprint på fredag. Der møter alle de russiske løperne opp, til tross for at landet er utestengt fra OL.

Bailey krever nå at funnene i McLaren-rapporten får konsekvenser for landets deltakelse, også i verdenscupen.

– Jeg forventer at IBU tar et klart standpunkt de nærmeste dagene og ukene. Hvis de velger ikke å gjøre det, mister jeg troen på at de vil beskytte rene utøvere. Dette er veldig viktig for det store flertallet av utøverne i verdenscupen, sier han til NRK.

– Hvilket standpunkt venter du de tar?

– IBU må se på bevisene fra de siste rapportene, og hvis det er brudd på dopingreglene, må det få følger. Vi har strengere regler nå, som å skjære ned på antallet deltakere landene får ha med, sier han.

Underskrev opprop mot juks

Reglene som ble vedtatt tidligere i år gir IBU mulighet til å skjære ned på antall løpere nasjonene får stille med dersom flere av utøverne eller støtteapparatet blir tatt for brudd på dopingreglementet

I fjor skrev det store flertallet av skiskytterne under på et opprop som krevde at den internasjonale skiskytterunionen (IBU) tok hardere tak i juksere.

– Vi må vente og se hva IBU gjør med all den nye informasjonen, og jeg håper de velger en hard linje. Vi hadde et opprop her i fjor, der et stort flertall av utøverne skrev under. Der krevde vi strengere håndheving av dopingreglene, sier han.

Kan ikke innfri kravene

Anders Besseberg er president i IBU. Han mener det var riktig at IOC utestengte Russland fra de olympiske lekene, men han kan ikke innfri kravene fra utøverne.

– Lowell Bailey sier han forventer at IBU strammer inn straffene i dopingsaker. Kommer dere til å gjøre det?

– Ja, det har vi allerede vedtatt å gjøre. Vi besluttet å innføre strengere regler tidligere i år, og de trådte i kraft 15. november. Disse sakene som ligger tilbake i 2012 og 2014 skjedde under et annet regelverk, og der må vi forholde oss til reglene som var gyldige da, sier han.

– Det kommer ikke ytterligere innstramminger i kjølvannet av dette?

– Nei, og det er det ingen grunn til. Det vil komme en revisjon av WADA-koden i 2019, og våre regler må korrespondere med deres, sier Besseberg.