Krever full oppvask: Mener Graham Hansen kan sendes hjem

– Jeg føler egentlig jeg har blitt tråkket på i et helt år, sa Caroline Graham Hansen til Viaplay etter vrakingen.

Først slo det ned som en bombe at Graham Hansen ble vraket fra start til kampen mot Sveits. Deretter ble også Graham Hansens reaksjon etter 0–0 kampen eksplosiv, selv om hun var ordknapp om hvem misnøyen retter seg mot.

– Jeg tror folk klarer å lese mellom linjene hva som skjer og hvor skoen trykker, sa hun etter kampen.

– Det er synd at janteloven står så sterkt i Norge Du trenger javascript for å se video. Video: Eskil Wie Furunes / NRK

– Ekstremt kritisk

NRK-ekspert Carl-Erik Torp tror dette er snakk om en stor konflikt for Graham Hansens del.

– Det er åpenbart at hun er ekstremt kritisk til det trenerteamet, måten hun er blitt behandlet på og valgene som er tatt, sier Torp og fortsetter:

– Men hun kommer inn og spiller og sier at det viktigste er å prestere for Norge og gjøre det beste ut av det mesterskapet her. Det blir veldig spennende å se og høre hva trenerteamet sier etter at de har satt seg ned og sett det intervjuet.

Graham Hansen (i bakgrunnen) var svært kritisk til at hun ble vraket av landslagstrener Hege Riise (foran til venstre) Foto: Lise Åserud / NTB

Krever oppvask

Tidligere landslagstrener Eli Landsem er overrasket over Grahams kraftsalver for åpen mikrofon:

– Hun sier jammen meg mye til at hun påstår at hun ikke skal si noe, kommenterer hun.

Landsem, som sa fra seg en toppjobb i Vålerenga i fjor, tror misnøyen har ligget og ulmet, og at det har vokst frem en verkebyll.

Tidligere landslagstrener Eli Landsem. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det lå i kortene at det lå mer bak vrakingen. Man ser det på hele Graham Hansen. Hun smiler ikke på banen heller. Hun ser ut som hun har tapt i Ludo, sier Landsem.

Den tidligere landslagssjefen er tydelig på at det må en ordentlig oppvask til, og at de kan komme styrket ut av dette, dersom de får luftet ut skikkelig.

– Men dersom de ikke får gjort det, kan det være en løsning å sende Graham Hansen hjem fra VM?

– Ja, da er det et alternativ, mener Landsem.

Samtidig sa landslagstrener Hege Riise at den sterke misnøyen til Graham Hansen ikke skal få noen konsekvenser for spilleren.

Graham Hansen var tydelig misfornøyd med vrakingen mot Sveits. Hun raste etter kampen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Graham Hansen snakker om at hun håpet Norge skulle stå sammen som et lag, men er Graham Hansen selv en lagspiller når hun tar dette oppgjøret midt i et VM?

– Det kan du definitivt stille spørsmål ved, svarer Landsem kontant.

61-åringen synes Riise er tøff som vraket Graham Hansen fra startelleveren.

– Hun tar et tøft valg. Hun setter kollektivet først, og hun legger samtidig hodet på blokka.

– Det virker som at det «alltid» er noe drama i forbindelse med kvinnenes mesterskap. Opplevde du noe lignende?

– Nei, ikke direkte, men at du blir dolket i ryggen i den jobben der, det er det ingen tvil om.

Landslagslegende Linda Medalen er mer støttende til Graham Hansens oppgjør på direkten:

– Det er tøft at hun sier det rett ut, sier Medalen til NRK.

– Kanskje hun ikke føler at hun kan være seg selv 100 prosent, og at hun derfor føler på janteloven, legger hun til.

– Enorm konflikt

Landslagstrener Hege Riise ville først ikke kommentere Graham Hansens uttalelser om å bli tråkket på og at janteloven står sterkt.

– Det får stå for Caros regning, hvis hun har sagt det. Jeg har ikke hørt det, så jeg kan ikke forholde meg til det. Det er ikke noen reaksjon på det, sa Riise på pressekonferansen.

Landslagstrener Hege Riise og Caroline Graham Hansen under kampen mot Sveits. Foto: Lise Åserud / NTB

Etterpå benektet hun overfor NRK at det skal ha skjedd noe mellom henne og Graham Hansen, som har utløst misnøye.

NRK-ekspert Elise Thornes mener Graham Hansen fortsatt kan bidra for det norske laget til tross for hennes misnøye.

– Hvis hun klarer å legge frustrasjonen til side, så er det absolutt verdt å ha Caro der. Så spørs det hvor dypt denne konflikten stikker og hvor mye det går utover laget. Kan de gå videre og legge det bak seg og ta det opp etter VM?

Hun ser at Graham Hansens frustrasjon er en energilekkasje for alle involvert og at man vil ha færrest mulig slike i et mesterskap.

– Det verste som kan skje er at hun blir sendt hjem, sier Thornes.

Carl-Erik Torp er klar på hva som nå må skje for at dette skal fungere fremover.

– De må jo snakke sammen her. Det er en, fra Caro sin side, enorm konflikt. Så virker det som om trenerteamet dysser det ned, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Han ble overrasket over at Graham Hansen faktisk kom inn etter 56 minutters spill mot Sveits tirsdag, etter vrakingen.

Selv var han svært kritisk til Riises valg om å vrake Graham Hansen.

– Om man ikke klarer å få plass til en av verdens beste spillere i sin posisjon på et norsk lag da har man allerede mislykkes som trener og leder. Styrkene til Caro og resten av våre stjerner skulle utnyttes rått var svaret vi fikk før mesterskapet. Det er rått, skrive NRK-eksperten på Twitter mandag morgen.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Torp utdyper at ledelsen har hatt god tid til å forberede seg til mesterskapet, men at de har mislykkes med å utnytte Graham Hansens styrker rått, slik de lovet at de skulle gjøre.

– Norge skal være bedre med Caroline Graham Hansen enn uten. Hvis man ikke klarer det, så har man mislyktes, sier Torp.

Flere andre var også forundret over vrakingen før kampen. Tidligere fotballtrener Lars Tjærnås reagerte også på Graham Hansens reaksjon etterpå.

- En ting er vanskelig å forklare: Valget om å vrake vår beste spiller. En ting er umulig å forsvare: Timingen og illojaliteten til Graham Hansen i ettertid, skriver Tjærnås, som blant annet er fotballkommentator for Aftenposten, på Twitter.