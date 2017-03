Kraft økte forspranget til nordmennene i Raw Air: – Han er utilnærmelig

– Kraft er i en egen verden. Det er slik du skal hoppe på ski, sier Alexander Stöckl til NRK.

Ingen kunne gjøre noe med Stefan Kraft i dagens hopprenn i Holmenkollen.

Kraft: – Spesielt for hopping

Østerrikeren vant suveren foran tyske Andreas Wellinger, og økte sammenlagtledelsen i Raw Air.

– Han er utilnærmelig om dagen, sier NRK-kommentator Christian Nilssen om østerrikeren Kraft, og fikk støtte av NRKs hoppekspert:

– Han virker nesten litt uslåelig. Det skal litt til å vippe ham av pinnen, forteller Remen Evensen.

Østerrikeren imponerte stort i andre omgang og fløy ned til 132 meter. Kraft liker seg godt i Holmenkollen.

– Oslo er en spesiell by for hopping. Jeg er veldig fornøyd. Det er et av mine beste hopp i denne bakken, sa Kraft til NRK.

God norsk laginnsats

I lørdagens lagkonkurranse slet Norge, og endte på en skuffende laginnsats. I søndagens individuelle renn var derimot Norge tilbake som lag, selv om topplasseringen uteble.

– Det snur fort, jeg tror det hjelper å være litt forbannet. Gutta gjorde en fantastisk innsats som lag i dag med fire mann blant topp ti, sier Stöckl til NRK.

​Best av de norske ble Andreas Stjernen på 5.-plass, mens Robert Johansson og Daniel-André Tande fulgte på de to neste plassene. Johann André Forfang ble nummer 10 etter et solid andre hopp, mens debutanten Joakim Aune nummer 21.

– Veldig bra norsk innsats. Hadde det vært lagkonkurranse i dag tror jeg vi hadde stukket av med seieren, forteller Remen Evensen.

BEDRE: Johann André Forfang hoppet seg kraftig opp i finaleomgangen. Du trenger javascript for å se video. BEDRE: Johann André Forfang hoppet seg kraftig opp i finaleomgangen.

Frustrert Forfang

Forfang var frustrert etter første omgang i Holmenkollen søndag. 21-åringen fra Tromsø fikk tunge forhold og kom seg ikke lenger enn 114,5 meter.

– Det er null mulighet der til å fly. Jeg har null kontakt med skiene mine, og kjenner ikke at jeg har ski på bena en gang. Det er forkastelig, kjedelig, kjipt, sa han etter hoppet som kun holdt til en 26.-plass før finaleomgangen.

I finaleomgangen satt forholdene langt bedre, og da kom meterne raskt for den norske hopperen. Forfang svevde ned til 129,5 meter, og mente selv han endelig fikk vist nivået han egentlig er på.

Selv om han la på 15 meter, var han ikke helt fornøyd da heller.

– Jeg har hoppet meg ganske av i sammendraget, så glad er jeg ikke, sier han til NRK.

Selv om det er langt opp i sammendraget, holdt finalehoppet til en kraftig klatring i søndagens renn. Ikke før Manuel Fettner hoppet, nummer ti etter første omgang, ble Forfang dyttet ned fra topplassen.