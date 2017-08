Det er i et intervju med nettstedet sport.pl at Kowalczyk annonserer at hun ikke fortsetter i det norske langdistanselaget.

– Atmosfæren i Team Santander er blitt for norsk med en nasjonalistisk stemning. Jeg har ikke fornyet kontrakten for neste sesong, og kommer ikke til å gjøre det, sier langrennsløperen.

SEIER: Justyna Kowalczyk har levert gode resultater og vant blant annet Birkebeinerrennet i mars. Foto: Vebjørn Rakvaag / Birken / NTB scanpix

Kowalczyk signerte for Team Santander i 2015. Det gjorde også svenske Johan Olsson og Kateřina Smutná fra Østerrike. Førstnevnte har lagt opp, mens Smutná erstattes av Kari Vikhagen Gjeitnes. Det reagerer Kowalczyk på.

– Hun har jo vunnet mye for laget og sørget for mange topplasseringer, men fikk en veldig rar takk og avskjed. I laget er ikke heller svenske Johan Olsson, og teamet ble helt norsk, så det ser klart ut for meg at det råder nå en nasjonalistisk stemning. Jeg forstår jo på en måte at de vil ha et norsk lag, men jeg vil ikke lenger være en del av det, uttaler 34-åringen i videointervjuet.

– Ønsker henne lykke til

Det er brødrene Jørgen og Anders Aukland som eier og driver Team Santander. Jørgen Aukland bekrefter at Kowalczyk ikke lenger er en del av laget.

– Vi har hatt to fine år sammen, men når Anders og jeg overtok laget nå hadde vi lyst til å satse på en norsk dame som satset 100 prosent på langløp. Kari Vikhagen Gjeitnes har potensial og lyst til å gi alt for langløp, og vi håper hun kan ta opp kampen mot utlendingene. Justyna har OL som sitt hovedmål og vi ønsker henne lykke til der, sier manager Jørgen Aukland til NRK.

LAGLEDERE: Anders (foran) og Jørgen Aukland både eier og driver Team Santander. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Beskyldt for å være forræder

Kowalczyk er kjent for å si sin mening og har blant annet flere ganger gått ut mot astmamedisinbruken til norske skiløpere. At hun valgte et norsk lag for to år siden, ga henne hard medfart i hjemlandet.

– Det var et stort sjokk i Polen. Jeg ble beskyldt for å være en forræder og ble bedt om å søke norsk pass, forteller hun i intervjuet med den polske avisen.