Korona påvist på norsk OL-fly – totalt fire har testet positivt

NFL-stjernen Brady bekrefter: setter karrierepunktum

Den mestvinnende NFL-spilleren gjennom tidene, Tom Brady, har offisielt bestemt seg for å legge opp.

Det bekrefter 44-åringen selv via Instagram. Det har de siste dagene hersket spekulasjoner om at det gikk mot slutten for Bradys imponerende karriere, særlig etter at firmaet hans, TB12sports, takket ham for innsatsen gjennom «22 utrolige sesonger». (NTB)