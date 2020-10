Korona kan tvinge Eliteserie-avslutning til 2021

Onsdag kveld ble det kjent at Vikings største stjerne er koronasmittet. Det gjør at klubbens seriekamper mot Odd og Haugesund er utsatt på ubestemt tid.

A-lagsstallen og støtteapparatet rundt er rutinemessig blitt testet på nytt. Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, sier klubben nå fokuserer på å få sine spillere friske og klarert for spill igjen.

– Det blir flere kamper på et kortere tidsrom på et tidspunkt i løpet av høsten her, så det kan få et utslag, men vi kan ikke gjøre noe med det. Det viktigste for oss nå er å få Veton frisk så raskt som mulig og at han kommer fra dette uten varig mén, sier Viking-sjefen.

Mulig januaravslutning

Dette er de første oppgjørene i norsk toppfotball som blir utsatt etter at fotballen begynte opp igjen i begynnelsen av juni.

Direktør for konkurranseavdeling hos NFF, Nils Fisketjønn, sier at det foreløpig ikke er aktuelt å stoppe årets sesong, men at de holder et nøye øye med koronasituasjonen hos klubbene.

– Hvis det er smittetilfeller i mange klubber og vi får mange utsettelser, så vil det automatisk stoppe seg selv, sier Fisketjønn.

Han understreker imidlertid at årets sesong skal spilles ferdig, uansett om det blir flere utsettelser på veien. Det betyr at sesongen kan bli avgjort først i 2021.

– Vi har sagt at vi ikke har noen Plan B. Plan B er at vi skal fullføre, om sågar i januar for å kåre en verdig seriemester. Vi håper å unngå det, men som sagt, siste kamp nå er kvalifisering om plass i Eliteserien på bitte lille julaften, sier Fisketjønn.

Direktør for konkurranseavdeling i NFF, Nils Fisketjønn, sier at sesongen kan bli avsluttet i 2021. Foto: Lise Åserud / NTB

NFF-direktøren åpner for spill i innendørshaller for å få gjennomført sesongen.

– Vi har etter hvert en del haller i Norge vi kan ta i bruk. Med de skal vi nok klare å få til dette.

Få ledige datoer

Med kamper helt fram til to dager før jul har Eliteserien lite manøvreringsrom for å kunne gjøre endringer i kampprogrammet.

Viking må nå finne plass til to ekstra kamper i sesonginnspurten, og håper å kunne benytte seg av landslagspausen neste måned til å få et litt mindre press i kampperioden framover.

Det kan bli hustrige og vinterkledde kamper i januar. Her oppgjøret mellom Rosenborg og Aalesund i 2010. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er få ledige datoer. Det er en landslagspause vi kan benytte oss litt av, kanskje. Men det blir trangt og siste serierunde er satt opp 19. desember, så det er ikke noe å utvide i den retningen heller. Vi håper å få unnagjort disse kampene så fort som mulig, sier Bjørnø.

Et alternativ er å korte ned på tiden mellom hver kamp og at det dermed kan spilles tre kamper på seks dager.

– Vi har rutiner for tre netter mellom kamp, men det finnes en mulighet for å gå til to netter. Det er også noe vi diskuterer med toppklubbene, å korte ned hviletiden, sier Fisketjønn.

Han er ærlig på at det er en distinkt mulighet for at sesongen ikke blir ferdigspilt før årsskiftet.

– Det er ikke mange datoene vi har å gå på, særlig for Molde som også spiller i Europa. Vi har et veldig tett program og risikoen for å ikke kunne fullføre er åpenbart der, sier Fisketjønn.

– De to siste serierundene skal gå samtidig, basert på fair play-regelverket vårt, så da må nødvendigvis de utsettes slik at de går samtidig.