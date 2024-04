Konfronterte LSK-profil etter podkast-uttalelser: – Tapte utrolig mye ansikt

– Jeg syns han bommet veldig i den kritikken, og det tok jeg opp med ham, sier Glimt-ving Jens Petter Hauge til NRK etter å ha slått LSK 5–0 på Åråsen.

Kritikken han sikter til kom i podkasten Fotballrådet noen dager før kampen. Gabrielsen fyrte løs:

– En jeg hater? Hva heter han, Saltnes? Det er det han heter? Jeg er så lei av at han får sekser for å være med på gruppeprosjekt. Hvert jævla år får han feiret gull, men så har han ikke vært viktig i det hele tatt. Jeg er så lei det der. Noen må si det, men det er sånn det er, sa Gabrielsen rett ut.

LEGGER SEG FLAT: Ruben Gabrielsen sier han må svelge sine ord etter podkast-uttalelsene sine før kamp. Foto: Javad Parsa / NTB

– Tapte utrolig ansikt

Ulrik Saltnes var syk og ikke en del av Glimt-troppen, men lagkameratene gjorde det de kunne for å stilne kritikeren. Både med føttene og med kjeften.

– Jeg sa at han bommet helt. Det var kanskje et større tap enn 0–5 i dag. Jeg syns han tapte utrolig mye ansikt, sier Hauge til NRK.

Den tidligere Milan- og Eintracht Frankfurt-proffen fullroser Saltnes, og er tydelig på at han har vært en viktig brikke i Glimts suksess de siste årene.

– Jeg vet ikke om han vil ha oppmerksomhet eller hva det er, men jeg syns han bommet veldig, sier Hauge.

TOK DET OPP: Jens Petter Hauge, her med Nino Zugelj, tok opp podkast-uttalelsene underveis i kampen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Svelge mine ord

Da NRK snakker med Gabrielsen etter braknederlaget, er han ikke like frisk i meldingene som i podkasten.

– Det er ikke sjokkerende at jeg åpner kjeften min. Men i dag er jeg en voksen mann og må svelge mine ord, sier han.

Gabrielsen nekter for at han kom med Saltnes-kritikken for å prøve å få Glimt til å miste fokus før kampen.

– Jeg er en som prater rett fra levra. Det skader seg av og til. Jeg kommer ikke til å stoppe for det. Det er kjedelig når det går feil, men det er sånn jeg alltid har vært, sier han.

Ble konfrontert på banen

På banen ble han konfrontert av flere fra motstanderne, som ble stadig høyere i hatten etter hvert som ledelsen vokste seg stor.

Han bekrefter at flere Glimt-spillere nevnte Saltnes-kritikken for ham underveis i 0-5-tapet søndag kveld.

– Ja, de var selvfølgelig ikke fornøyd. De står opp for lagkameraten, som de skal gjøre. Det er helt greit. Det er på sin plass.

– Hva sa de til deg?

– Det får du ta med dem. Det … Hva skal jeg si? De gjør det etter 5–0.

FIKK HØRE DET: Ulrik Saltnes. Foto: NTB

– Mente du det du sa om Saltnes eller var det bare fyring?

– Nei, det er mye fyring. Som sagt, jeg prater fra levra og det straffer seg. Det er morsomt der og da, og noen ganger er det morsomt i etterkant, og i dag er det ikke det, sier Gabrielsen.

Ulrik Saltnes var ikke tilgjengelig for media etter kampen på Åråsen. Han har heller ikke besvart NRKs henvendelser på telefon om denne saken.

– Helt feil

Glimts Håkon Evjen bekrefter til NRK at han hadde fått med seg podkast-uttalelsene før kampen på Åråsen.

Evjen rister på hodet av det han fikk høre.

– Det er nå litt spesielt, det kan man si, slår han fast overfor NRK.

Glimt-profilen, som scoret ett av målene på Åråsen, understreker at han liker at det er litt fyring før kamp. Men han mener Gabrielsen bommet grovt denne gangen.

– Jeg kjenner jo Gabrielsen fra vi spilte på nødlandslaget, så jeg vet han er en god fyr. Det står ikke noe på det, men det er klart at det er litt overtenning å melde på null grunn. Vi har en sinnssykt god midtbanespiller i Ulrik Saltnes. Den «disrespecten» var litt unødvendig, spør du meg. Det er helt feil å sette et lys på Ulrik, når han ikke har vært noe annet enn god, sier Evjen.

FORSVARER SALTNES: Kjetil Knutsen mener Gabrielsen bommer stort i sin beskrivelse av Saltnes. Foto: NTB

Knutsen forsvarer Saltnes

Glimt-trener Kjetil Knutsen har ingen problemer med å slå fast at Gabrielsen tar feil i sin vurdering av Ulrik Saltnes' betydning for Glimt de siste sesongene:

– Det får stå for hans regning. Vi er utrolig glad for den reisen vi har hatt sammen med Ulrik, og han har vært en stor, stor bidragsyter til suksessen til Bodø/Glimt, både på og utenfor banen. Det skal understrekes veldig tydelig, sier Knutsen til NRK.

LSK-trener Andreas Georgson hadde ikke fått med seg elevens uttalelser. Han sier til NRK at han ikke tenker så mye på det.

– Jeg tror ikke det hadde noen påvirkning på kampen overhodet. Ruben er en fyr med mye glimt i øyet og mye humor, som byr på seg selv. Det tror jeg alle synes er kult i fotball, hvis det skal bli interessant å se på, sier Georgson.