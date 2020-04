Kona er alvorlig syk – Rogn slutter som trener for Johaug og langrennsdamene

– Jeg velger å takke nei til ny kontrakt, dessverre. Jeg har fryktelig lyst til å fortsette, men det trengs at jeg er mer hjemme og sørger for stabilitet og ro for både min kone og de to sønnene våre, sier landslagstreneren til NRK.

Han forteller at det er en krevende situasjon for familien på fire. Kona har gradvis blitt sykere gjennom de siste årene. Før jul ble det bestemt at det skal settes inn ny bukspyttkjertel. Når transplantasjonen kommer, venter en lang periode med innleggelse på Rikshospitalet og påfølgende rekonvalesens.

MÅ GI SEG: Geir Endre Rogn, her på internsambandet i Tour de Ski i år.

Ansvaret for seks løpere

Rogn har ikke fortalt om den utfordrende situasjonen tidligere, men sier nå at familien har fått stor hjelp av besteforeldre på begge sider, slik at både jobbhverdag og familieliv har gått opp. Men det er ingen «A4-jobb» å være landslagstrener, og det nytter ikke å være borte i ukesvis når det er behov for at han er hjemme, sier han.

– Da er det tross alt et enkelt valg å prioritere familien.

Nå venter jobbing på hjemgården i Vang i Valdres og treningsveiledning via Rogns egen nettside.

Rogn har hatt et spesielt ansvar for den delen av laget som har base på Lillehammer. Det er Heidi Weng, Kari Øyre Slind, Maiken Caspersen Falla, Tiril og Lotta Udnes Weng, samt Oslo-baserte Therese Johaug, der også Pål Gunnar Mikkelsplass har en sentral rolle.

– Først og fremst må jeg si at vi mister en utrolig dyktig trener i Geir Endre. Han har spilt en stor rolle for meg og laget de siste årene. Jeg takker for alt han har gjort, og ønsker han lykke til videre! Vi kommer til å savne ham både i løypa og rundt matbordet, sier Therese Johaug i en pressemelding fra Skiforbundet tirsdag ettermiddag.

Rogn har sammen med Ole Morten Iversen sørget for nok en suksessrik periode med langrennsjentene etter at duoen tok over stafettpinnen etter Roar Hjelmeset og Sjur Ole Svarstad i 2018.

TRENERDUOEN SPLITTES: Ole Morten Iversen og Geir Endre Rogn har ledet langrennsjentene i to år. Nå er det slutt på samarbeidet. Foto: Terje Pedersen

Fortsatt ingen donor

Etter en spesiell sesongavslutning, der koronakrisen stoppet verdenscupavslutningen i USA og Canada, har han rukket å ha gode evalueringer med langrennsjentene.

38-åringen var ønsket videre og det var ikke lett å si til Therese Johaug & co. at det var over for denne gangen.

– Men utøverne har vært klar over situasjonen hele veien, de vet at det kunne ende med at jeg måtte gi meg.

– Vi håpet likevel i det lengste at det raskt skulle komme en vellykket operasjon, som kunne gjøre det mulig å fortsette. Når telefonen fra Rikshospitalet om donor fortsatt ikke har kommet, er det ingen tvil om at det må prioriteres ro på hjemmebane, sier han – og avslutter slik:

– Jeg kommer tilbake som trener. Det er jo drømmejobben min. Det er tungt å gi slipp på den...