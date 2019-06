Kommentator hardt ut mot forbundets Klæbo-taushet: – Skiforbundet gjorde en stor tabbe

«Det er god og konstruktiv dialog, utover det har jeg ingen kommentar», sier langrennssjef Espen Bjervig ikke bare én gang, men flere ganger i løpet av dette NRK-intervjuet, når han får ulike spørsmål om forhandlingene og situasjonen Norges Skiforbund har havnet i med Johannes Høsflot Klæbo.

Skistjernen skulle skrevet under utøveravtalen med forbundet den 10. juni, men brøt fristen. Og fortsatt mangler signaturen.

Får Klæbo delta på skishow og samling?

I utøveravtalen og dens vedlegg står landslagsløpernes sportslige og ikke-sportslige plikter, regler og retningslinjer gjennom sesongen.

Allerede førstkommende torsdag er det duket for Oslo Skishow og fredag 21. juni samles allroundlandslaget som Klæbo er en del av til samling igjen. Spørsmålet er om han skal få delta på dette. For etter det NRK forstår er det lite som tyder på at utøveravtalen blir signert innen både rulleskirennet og treningssamlingen.

– Får Klæbo være med der hvis avtalen ikke er signert?

– Foreløpig er det en god og konstruktiv dialog. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Bjervig.

Saken fortsetter under bildet.

REAGERER: Adressa-kommentator Birger Løfaldli. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Hvordan reagerer utøverne?

Skiforbundets taushet om temaet rundt situasjonen får Adresseavisens kommentator til å reagere kraftig.

– Skiforbundet gjorde en stor tabbe da de satte en frist til Johannes Høsflot Klæbo. Når Espen Bjervig nå ikke vil si om Klæbos valg om ikke å signere får konsekvenser eller ikke, svekkes skiforbundets posisjon i de videre samtalene, vurderer Birger Løfaldli, som sammen med NRK er til stede når Skiforbundet samler sine 16 skikretser til vårmøte, eller såkalt fagmøte på Gardermoen denne helgen.

– Hvordan reagerer de øvrige utøverne hvis det er slik at det ikke gir noen konsekvenser om man lar være å signere innen fristen? spør Adressa-kommentatoren.

– Minner om Northug

Han slår fast at Bjervigs autoritet svekkes og løperens forhandlingsposisjon styrkes når situasjonen er som den er.

– Det som skjer nå minner veldig om Petter Northugs gjentatte krangler med Skiforbundet, der han gang på gang ventet i det lengste med å signere avtalen før sesongstart. Johannes Høsflot Klæbo sitter med svært gode kort i denne saken, og det vet han og teamet rundt ham. Forskjellen nå er at flere løpere har uttrykt misnøye, sier Løfaldli.

Konfrontert med Løfaldlis kritikk, svarer Bjervig slik:

– Jeg kan si det igjen, vi har god og konstruktiv dialog med Johannes. Og de problemstillingene du tar opp, det er ikke tema enda.

Saken fortsetter under bildet.

PÅ VÅRMØTE: Langrennssjef Espen Bjervig (venstre) og leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, her etter at de er ferdige med et innledende møte sammen med representanter fra skikretsene Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Merker press

For mens Skiforbundet og Bjervig forhandler med Klæbo, innledet langrennssjefen altså årets vårmøte på Gardermoen. Fagmøtet med alle landets kretser finner sted denne helgen og er et forum for informasjon og debatt i Langrenns-Norge.

Bjervig, markedssjef Bernt Halvard Olderskog, Torbjørn Skogstad som er leder av langrennskomiteen og leder for utdanning og administrative oppgaver, Pål Rise, tok alle ordet underveis under den første delen.

Det ble redegjort for sesongen som var, en påminnelse om hvordan Skiforbundet er bygget opp, og det ble også viet tid til å vise til økonomisk vekst, hva pengene i forbundet går til. Det er ikke snakk om små summer. Skiforbundet langrenn har i underkant av 90 millioner kroner i inntekter. Og nå er flere avtaler oppe til reforhandling.

– 37 millioner skal reforhandles. Det er klart, i dette bildet, at vi merker press på de grensene når utøver er privat, representerer oss, og representerer klubb. Det merker vi. Dette er ting som må diskuteres og avklares, vi må lande noe som vi kan stå bak og jobbe etter, sa Bjervig foran de rundt 30 personene til stede.

Saken fortsetter under bildet.

VISTE FREM: Skiforbundet viste frem sine samarbeidspartnere og sponsorer til de ulike lagene under vårmøtet på Gardermoen. Til venstre også en forklaring på hva som er på spill før en viktig sponsorhøst. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Vil ha forutsigbarhet

Det er dette Klæbo har forklart er en viktig grunn for at han ikke har signert. Hans far og manager, Haakon, har sagt at uenigheten mellom partene handler om hvem som besitter utøverens markedsrettigheter når, både med tanke på tidspunkter og situasjoner, og hvor langt forbundet kan gå i å selge utøvere i sine sponsoravtaler.

Der har Klæbo-leiren for øvrig fått full støtte av Martin Johnsrud Sundby.

Pappa Klæbo har i tillegg lagt til at forhandlingene handler om «å skaffe forutsigbare kjøreregler for utøverne i forhold til når utøver de er privat og/eller i klubb-regi, samt når det er forbundet som kan påberope seg markedsrettighetene til en utøver».

Saken fortsetter under bildet.

PAPPA OG MANAGER: Haakon Klæbo, her avbildet for et drøyt år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Avviser styrebehandling

På spørsmål til langrenns øverste leder, Torbjørn Skogstad, om Klæbo-saken har vært behandlet enten i langrennskomiteen (langrenns styre), eller i skistyret, svarer han kontant «nei».

– For å si det sånn, det har gått en liten uke siden den fristen. Det er ikke første gang vi har vært i en sånn situasjon. Jeg tror aldri jeg kan huske, bortsett fra med Petter (Northug), at vi har hatt de sakene på langrennskomiteens bord, sier Skogstad.

Først torsdag vet man om Klæbos signeringsnekt får konsekvenser når han etter planen skal stille opp på rulleskirennet Oslo Skishow i Holmenkollen.