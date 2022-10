Vi i Norge bør kanskje ikke kreve så mye mer fra Premier League nå som vi har ligaens toppscorer i Erling Braut Haaland. Men kapteinen på laget som topper tabellen, er altså fra Drammen.

Arsenal har fått en luke på fire poeng ned til Manchester City. Søndag slo de Leeds 1–0 med målgivende fra Martin Ødegaard.

The Gunners har vunnet ni av sine 10 ligakamper. De spiller som tittelkandidater.

Kan det utenkelige skje nå?

DUO: Martin Ødegaard og Granit Xhaka storspiller på midten for Arsenal, som troner alene på troppen av Premier League. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Det som er helt sikkert, er at veien hit ikke har vært enkel. I likhet med Ødegaard som spiller har Arsenal som klubb vært gjennom tøffe stunder. Stein for stein har trener Mikel Arteta bygget opp laget ved å tviholde på sine prinsipper.

Resultatet har vært en leksjon i hvordan man skal gjenreise en gammel storhet.

«Prosessen»

Arteta hadde ingen enkel jobb da han kom til Arsenal i desember 2019. Forgjengeren Unai Emery hadde ikke gitt laget noen tydelig stil. Siden Arsène Wengers avgang i 2018 hadde den sportslige strukturen blitt endret flere ganger.

Speideren Sven Mislintat, som sa adjø etter litt over ett år der, kalte det «et rot uten like».

Men i juli 2019 hentet Arsenal en ny sportslig sjef i Edu, en brasilianer som før spilte for klubben. Han fikk på plass Arteta, og så lagde han en plan på fem år.

HJERNENE BAK: Edu (til venstre) og Mikel Arteta hadde et mål om å bite fra seg i 2022-23-sesongen. Det har de definitivt gjort til nå i Premier League. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Edu var forberedt på å tolerere et par svake sesonger. Målet var at Arsenal først skulle bite fra seg i 2022–23. Arteta ba fansen om å «stole på prosessen».

Deretter begynte Arsenal å følge et knippe prinsipper som var hugget inn i stein.

De innførte et kompromissløst fokus på holdninger og kultur. Arteta presenterte tre verdier han sa ikke kunne diskuteres: respekt, dedikasjon og lidenskap. De drillet inn en tydelig spillestil. Arsenal skulle ha ballen mye, presse høyt og angripe over flere trekk. En sterk identitet ville gjøre det lettere å kjøpe spillere, fordi kriteriene er så klare. De satset tungt på unge spillere. Og det selv om noen av dem trengte flere år for å blomstre for fullt. Noen av dem var Gabriel Martinelli, William Saliba og Bukayo Saka.

Mørke tider

Edu hadde sett andre lag gjøre noe lignende før. Da Mauricio Pochettino tok over Tottenham i 2014, forvandlet han laget med offensiv fotball, talenter fra akademiet og knallhard behandling av alle som ikke var 100 % motiv %rte.

Pochettino trengte to fulle sesonger før Spurs kunne drømme om tittelen. Det samme trengte Jürgen Klopp for å ta Liverpool tilbake til tetsjiktet. Arteta har trengt omtrent det samme.

Men rundt Arsenal har tvilen vært større.

Arteta tok tross alt jobben uten annen erfaring enn tre år som Pep Guardiolas assistent i City. Mens Pochettino kunne vise til suksess i Southampton, hadde Arteta null og niks.

Flere ganger så Arteta ut til å leve farlig. I desember 2020 lå Arsenal på 15. plass, fire poeng unna nedrykk. Det var klubbens verste start på ligaen siden 1974–75.

MANAGER: Mikel Arteta har vært under et enormt press som Arsenal-manager. Denne sesongen har det virkelig løsnet for spanjolen og London-klubben. Foto: PETER BYRNE / Reuters

De hatt nettopp gitt en treårskontrakt til Pierre-Emerick Aubameyang, som slet tungt. De hadde gitt like mange år til Willian, som var langt forbi sitt beste. Mesut Özil hevet fortsatt fet lønn. Talentene var fortsatt litt for unge.

Men selv da sa Edu at planen var å bli «mye bedre» i 2022–23. Da Arsenal til slutt havnet på åttendeplass, fortsatte de bare som før.

Ingen kompromisser

Den neste testen kom i begynnelsen av forrige sesong. De hadde satset ungt igjen ved å hente Ødegaard, Aaron Ramsdale og Ben White på sommeren. Så åpnet de sesongen med strake tap mot Brentford (0–2), Chelsea (0–2) og City (0–5).

Deretter fikk Arteta problemer med Aubameyang, lagets kaptein, som viste dårlig disiplin i en periode hvor de jaktet topp fire. Arteta kunne lett gått imot sine prinsipper og beholdt storscoreren.

I stedet frøs Arteta ham ut og ba klubben om å selge. Edu støttet sin trener. Faktisk betalte Arsenal for å bli kvitt sin største stjerne.

FROSSET UT: Pierre-Emerick Aubameyang havnet i unåde hos Mikel Arteta. Nå er stjernespissen i Chelsea. Foto: BEN STANSALL / AFP

Dermed sto de igjen med Alexandre Lacazette, en spiss som skulle score to ligamål fra åpent spill på 30 ligakamper den sesongen. Uten «Auba» klarte Arsenal kun femteplass.

Men Arteta hadde forsvart sine prinsipper. Han stolte på planen. Og nå gir den resultater.

Alt som planlagt

Det er nemlig Artetas tre verdier som er grunnlaget for dagens storform. Arsenal jobber steinhard. De spiller med intensitet og lidenskap.

De har tatt steget opp til teten nøyaktig slik Edu hadde planlagt.

Denne sesongen har signeringen av spissen Gabriel Jesus gitt laget en skarpere brodd. Saliba er blitt en forsvarsklippe, Granit Xhaka er forvandlet, mens Saka og Martinelli blir stadig bedre.

JUBEL: Bukayo Saka og Gabriel Martinelli har hatt mye å juble for denne sesongen. Foto: Rui Vieira / AP

Og så har vi Ødegaard, som ble kaptein i sommer. Da han fikk bindet, pratet Arteta om hvordan han gjenspeilet lagets verdier «på den beste mulige måten». Det er en enorm kompliment for en spiller som fortsatt bare er 23 år.

Spillemessig er Ødegaard også blitt bedre. Han har tre mål og to målgivende på ni ligakamper, og kommer til flere sjanser enn før. Det at treffprosenten på pasningene har dalt til 79,6, viser at han endelig tar større risiko.

Ødegaard leder nå den yngste stallen i Premier League. Arsenal har lagt en plan, fulgt den for enhver pris og holdt hodet kaldt når det har stormet som verst.

Prosessen er ikke over, for målet må være tittelen. Men nå er det ingen som tviler lenger.