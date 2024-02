Han scorer ikke mål. Han skaper ikke sjanser.

Du ser ham verken på benken eller banen.

Men de siste dagene har han fylt britiske avissider som om han var den nye Erling Braut Haaland. Ta vel imot ... Dan Ashworth.

Tittel: Sportsdirektør.

Dyrere enn Ronaldo

Ashworth er den mest aktuelle signeringen i engelsk fotball akkurat nå.

Manchester United vil hente Ashworth fra Newcastle, men må betale 130 millioner kroner i kompensasjon. Om de ønsker ham før 2026 må de fort ut med det dobbelte, skriver britisk presse. Det er uvanlig mye for noen som ikke spiller fotball.

Målt i pund er det faktisk en halv million mer enn det Barcelona ga Inter da de slo overgangsrekorden for brasilianske Ronaldo i 1997

VAR BILLIGERE ENN ASHWORTH: Henter Manchester United Dan Ashworth allerede nå, må de angivelig ut med 20 millioner pund. Ronaldo (til høyre) ble kjøpt av Inter for 19,5 millioner pund. Foto: REUTERS

Så høy profil har Ashworth fått, at en rekke britiske medier har skrevet spalter og profiler om ham den siste uken. Martin Samuel, kommentator i den britiske avisen The Times, mener at Newcastle bør kreve opp mot 800 millioner kroner for Ashworth, siden han både vil svekke dem og styrke en direkte rival.

Forhandlinger kan vente. Uten enighet vil Ashworth være ansatt av Newcastle frem til 2026, men siden han vil til United, har Newcastle fjernet ham fra rollen i klubben. I et intervju med BBC forrige uke sa Uniteds nye medeier, Jim Ratcliffe, at 260 millioner er et «tåpelig» tall.

Men han la til at det gir lite mening for Ashworth å gå lang tid uten arbeid. Og Ratcliffe vil neppe vente lenge.

For United kan Ashworth bety langt mer enn en ny stjerne på banen.

Limet

Sportsdirektører setter en strategi for klubben. Om United har manglet noe det siste tiåret, så er det en god strategi.

I Newcastle er Ashworth bindeleddet mellom ni avdelinger: Herrefotball, kvinnefotball, rekruttering, akademiet, og så videre. Tony Mowbray, treneren han jobbet med i West Bromwich, fortalte nylig nettsiden The Athletic at Ashworth var «limet» som holdt klubben sammen.

I United skal Ashworth få hele klubben tilbake på rett spor.

UNITEDS REDNINGSMANN? Kan Dan Ashworth være mannen som får Manchester United tilbake på rett kjøl? Foto: Reuters

På én måte er han en moderne skikkelse. Før handlet topplag kun om spillerne, treneren og eieren, men nå er direktører blitt et viktig ledd mellom eier og trener. Det spesielle med Ashworth er at han kan bytte beite for så mye penger.

Men alle gode lag har flinke direktører. Spesielt Uniteds rivaler.

I Arsenal har Edu bygget opp laget sammen med Mikel Arteta. Manchester City fikk tak i Pep Guardiola fordi han var venn med Txiki Begiristain. I Liverpool spilte den analytiske guruen Michael Edwards en viktig rolle i kuppene under Jürgen Klopp.

Edwards forlot Anfield i 2022 og er blitt en av fotballens mest ettertraktede skikkelser. Chelsea har jaktet ham før, og Liverpool savner ham nå.

Bommer man med sportsdirektøren, kan det bli kaos.

Uten kart og kompass

Det vet spesielt Chelseas eiere, med Todd Boehly i spissen. Da de tok over Chelsea i 2022, hentet de både trenere og spillere før de fant en sportsdirektør.

Boehly tok først jobben selv. Nå har Chelseas eiere hentet to andre direktører, Paul Winstanley og Laurence Stewart, men de har likevel brukt mer enn én milliard pund – rundt 13 milliarder kroner med dagens kurs – på et lag som ligger midt på tabellen.

United? De har ikke hatt en sportsdirektør med autoritet i det hele tatt.

De burde funnet en så fort trener Alex Ferguson og daglig leder David Gill sa opp i 2013, og straffen har vært et tiår med fiasko. Først nå som forretningsmannen Ratcliffe er blitt medeier, gjør United det alle på utsiden av Old Trafford har mast om i lang tid: De henter solid kompetanse i leddet mellom trener og eiere.

SIST UNITED HADDE SUKSESS: David Gill (til venstre) og Alex Ferguson i 2011, da de var daglig leder og manager i Manchester United. Foto: Afp

United har to direktører, John Murtough og Darren Fletcher, men ingen av dem har tung erfaring i disse rollene. I 2022 sa lagets midlertidige trener, Ralf Rangnick, at klubben trengte «åpen hjerteoperasjon».

Alt vi har sett i etterkant, tilsier at Rangnick hadde rett.

Flopper som koster

Blar United opp for Ashworth nå, kan de få ham på plass til sommeren. Ellers må de vente, og det er neppe en god idé.

En sommer med flere flopper kan koste langt mer enn 130 millioner kroner.

Selv om Ashworth ikke rekrutterer spillere selv, så rekrutterer han de som står bak rekrutteringen. Og der har United slitt. Bare de siste to årene har United hentet vingen Antony og midtbanespilleren Mason Mount, og betalt for å låne krigeren Sofyan Amrabat. Samlet pris: 1,8 milliarder kroner.

Alle tre har mistet sine plasser på laget. Mount er skadet, mens Antony og Amrabat er blitt danket ut av Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo, to tenåringer som knapt har kostet noe som helst.

DANKET UT STORKJØPENE: 18-åringen Kobbie Mainoo har fått langt mer spilletid enn Mount, Antony og Amrabat de siste månedene. Foto: Reuters

Slike misser skjer når rekrutteringen ikke fungerer. Det gir generelt lite mening at rike lag skal spare penger på direktører og trenere, mens det er normalt å svi av en halv milliard på en spiss som sliter benken.

Summen på 130 millioner kroner, som United må ut med for å sikre seg Ashworth med en gang, er bare litt mer enn det de betalte for å låne Amrabat denne sesongen.

Får de inn Ashworth nå, kan han fort betale for seg selv.

Anbefalt av Sir Alex

Overalt hvor Ashworth har jobbet, har lagene spilt bra.

Ashworth sto bak den sportslige strategien for Englands fotballforbund da landslaget kom til semifinalen i VM i 2018. Han var sportsdirektør i Brighton da de hentet trener Graham Potter, pluss et knippe røverkjøp, og klatret opp på øvre halvdel.

VED POTTERS SIDE: Dan Ashworth (til høyre) ved siden av Graham Potter fra tiden i Brighton. Foto: Reuters

I 2022 skal Alex Ferguson ha bedt United om å vurdere Ashworth, skriver The Athletic. United ga ikke Ashworth nok makt, så han sa nei.

Han dro heller til Newcastle, hvor han har koordinert det sportslige mens laget har gått fra bunnstriden til mesterligaen. Han har stått bak en oppgradering av treningsfeltet og ansatt klubbens første sjef for psykologi. Ingen later som at Ashworth alene har regissert suksessen, og han får kritikk for at klubben hentet Sandro Tonali, italieneren som er blitt utestengt i 10 måneder for brudd på bettingregler.

Likevel: Klubbene der Ashworth jobber, pleier å gjøre det bra.

Går ikke i fellen

Jakten på Ashworth viser at Ratcliffe forstår hvor problemene ligger.

United har allerede fått en ny daglig leder i Omar Berrada, som hadde en nøkkelrolle i Manchester City. Berrada kan få med seg Jason Wilcox, fotballdirektøren i Southampton, som før var sjef for akademiet i City. Ratcliffe er på jobb.

Det hadde vært fristende for Ratcliffe å kjøpe spillere først. Men han forstår at for å lykkes med å spille fotball, må United først finne stjernene som ikke spiller fotball.

Dermed gir jakten på Ashworth fansen to gode nyheter. Den tilsier at Ratcliffe vet hva han skal fikse, og at han får inn mannen som kan fikse det.

Dette er et stort tegn på at United er på vei tilbake.