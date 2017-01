– Det blir spennende. Jeg håper at jeg ikke dummer meg ut.

Det sier Hannu Manninen til NRK. Han har nettopp gjennomført en treningsøkt i hjemlandet, og forbereder seg på comeback i verdenscupen, snaue seks år etter at han la skiene på hylla.

Hans foreløpig siste verdenscuprenn var 12. mars 2011. Det er snart seks år siden, men i sommer kom han på ideen om å vende tilbake. Manninen var med i det finske mesterskapet i kombinert i vår, og i sommer fikk han de siste detaljene på plass.

Nå er alt klart for comeback i verdenscupen.

– Hvorfor gjør du dette?

– For det første ønsker jeg å konkurrere igjen. Jeg fikk en god følelse under det finske mesterskapet, og jeg vil se om jeg kan konkurrere med toppatletene i verden, forklarer Manninen, som til daglig nå jobber som pilot for Finnair.

MANGE SEIRE: Hannu Manninen slo Magnus Moan og tok gull på kombinertsprinten i Sapporo i 2007. Tyske Bjoern Kircheisen tok bronse. Foto: KOJI SASAHARA / AP

– Kan være topp 15

Til helgen er det «bare» verdenscup. Om halvannen måned er det VM i Lahti, men så langt har ikke kombinertlegenden tenkt.

– Vi får se etter konkurransene i helgen. Da får jeg se for meg hvordan sesongen blir videre. Kanskje blir det VM i Lahti. Det hadde vært utrolig stort. Jeg trives godt i Lahti, så VM på hjemmebane hadde vært en stor ting for meg.

Den finske landslagstreneren, Petter Kukkonen, ønsker ikke å legge press på veteranen.

– Jeg har sett nivået hans på trening, men det er vanskelig å lese ham etter fem års pause. Ingen kan forvente topp-plasseringer når han ikke har trent hundre prosent på fem år, men han kan være blant de 15 beste, sier Kukkonen til NRK.

Hannu Manninen Ekspandér faktaboks Født 17. april 1978 Vant verdenscupen sammenlagt fire sesonger på rad fra 2003 til 2007 Står med 48 individuelle verdenscupseirer i kombinert Har ett OL-gull og to VM-gull

Mestvinnende i historien

Manninen står med 48 seirer i verdenscupen, som er rekord i kombinert. Den er finnen lysten på å forbedre.

– Alt er mulig, men sannsynligheten er vel litt liten. Hvis jeg får det til i bakken og får gå på ski som jeg kan er det mulig å være blant de 10–20 beste, sier Manninen.

Ingen matchet finnen i sporet da han var på sitt beste, men selv tror han at langrennsformen er et stykke unna. Han innrømmer at det har vært vanskelig å forberede seg fysisk.

– I langrenn handler det om å få ut makspotensialet, og de fem siste årene har jeg ikke hatt den største hardtreningen. Da blir vanskelig å få ut makspotensialet, forteller den finske stjernen, som forteller at han fikk støtte av kona og sine tre barn når det kom til comeback-avgjørelsen.

– Jeg måtte ta noen runder med familien, men jeg har sterk støtte bak meg - både fra dem og laget.