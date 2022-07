Knusende seier for Sandnes Ulf

Sandnes Ulf tok sin fjerde seier på rad da Åsane ble slått 6-0.

Sandnes Ulf fikk en pangåpning på kampen da Ekeland sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i kampen, og Ingvald Halgunset fikk nettsus og doblet ledelsen for Sandnes Ulf etter 13 minutter. Målet gjør at 26-åringen har fem fulltreffere denne sesongen. Lars Erik Sødal økte til 3-0 for Sandnes Ulf fem minutter senere, og etter 33 minutters spill la Martin Ramsland på til 4-0. Etter halvspilt kamp sto det 4-0 til Sandnes Ulf.

Sandnes Ulf rykket ytterligere ifra da Ekeland økte ledelsen tre minutter etter sidebytte, og innbytter Daniel Braut satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Sandnes Ulf. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Kampen endte 6-0. (NTB)