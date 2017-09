Som en fisk på land ble han liggende å riste på bakken. Det var knapt fem mil igjen til mål, han satt i et brudd som skulle vise seg å holde helt inn, men selv holdt han ikke.

Det så rett og slett dramatisk ut for Iver Johan Knotten. Nordmannen fikk rett og slett heteslag i VM-fellesstarten for juniorer i Doha i fjor.

Ingen vet hvordan det kunne ha gått, og det forblir hypotetisk.

– Man fikk noen erfaringer av det også, selv om det var brutale erfaringer, med å kjøre i så varmt vær. Og forhåpentligvis er det ikke siste gang jeg kjører i så varmt vær, hvis jeg lykkes med det jeg har lyst til, sier han et år senere.

Ingen vet hvordan det går mandag heller. Men det har Knotten fortsatt mulighet til å gjøre noe med. Han har rykket opp i U23-klassen. Og selv om han fortsatt ikke har fylt 19 år, er han en medaljekandidat i VM-temporittet.

Norsk rekord

– En topp 10-plassering er nok innenfor rekkevidde, og bedre enn det også hvis jeg treffer virkelig med dagen. Det viktige her er å kjøre så fort jeg kan, så får vi se hva det holder til, sier han.

Knotten har bevist hvor god han kan være. For en drøy måned satte han norsk rekord på 30 km temporitt. Og det med knusende margin.

Reidar Borgersens gamle rekord fra 2013 ble slått med 40 sekunder.

– Det var en artig opplevelse. Jeg hadde sett for meg en sekundstrid med rekorden. Så startet jeg og følte det gikk veldig bra. Jeg så på tidene at dette går fort, jeg tenkte at nå må jeg bare fortsette, forteller han.

Så fikk han beskjed fra følgebilen om at han hadde dårlig tid.

Ble lurt

– De lurte meg litt i bilen bak mot slutten. De sa at jeg var på håret til å klare det. Så jeg tenkte at nå har jeg sett feil på klokka, nå må jeg virkelig jobbe. Jeg kommer i mål og er greit fornøyd, så får jeg høre tida og har slått rekorden med 40 sekunder, konstaterer Knotten.

Han syklet 30 kilometer på 35 minutter og 22 sekunder.

Landslagssjef Stig Kristiansen ser at tilsvarende sykling i VM kan gi meget sterke resultater.

– Vi har skrudd ned forventningene litt for ikke å legge for mye press på ham, men han gjorde en fantastisk norgesrekord. Kan han gjøre noe lignende, er det spennende å se hvor langt det holder, sier Kristiansen.