Knalltøff trekning for Rekdal - møter Rosenborg i cup-semifinale

– Det blir vanskelig. Statistisk sett sank vår mulighet med noen prosent. Bortebane og Norges beste lag. Det gjorde opppaven større, men langt i fra umulig, sier Rekdal til NRK - og drar frem følgende eksempel:

– Det er to dager siden Barcelona tapte for Leganés. Det er større forskjell på de to lagene enn forsjkellen på Rosenborg og Start. Muligheten er der, sier den rutinerte treneren.

– Alt press på Rosenborg

Cupmøtet med Rosenborg ble klart etter at semifinalene ble trukket klokken 11.00 fredag. Den kampen spilles 31. oktober. Godset - Lillestrøm spilles 1. november.

Start-trener Kjetil Rekdal har for alvor fått sving på klubben etter at han tok over for Mark Dempsey i sommer. Sørlendingene har karret seg opp på play off-plass i Eliteserien og står med én uavgjort og to seire pluss et cupavansement de siste fire kampene.

Men skal Rekdal & co. bli historiske, og ta seg til den første NM-finalen i klubbens historie, står et enormt hinder i veien.

– Alt press er på Rosenborg og vi har ingenting å tape, kommenterer Start-sportssjef Tor-Kristian Karlsen.

Rosenborg har på sin side, til tross for store skadeproblemer, vunnet kamp på kamp i Eliteserien og topper tabellen. Vålerenga var heller ikke noe stort hinder i cupkvartfinalen tidligere i uken på trøndernes vei mot en mulig «The Double».

Fornøyd i Godset

GODSET-PROFIL: Marcus Pedersen, her før cupkampen mot Haugesund torsdag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

På Marienlyst var de tilsynelatende fornøyd med å trekke bunnlaget Lillestrøm i semifinalen.

– Veldig fint. Vi slapp bortekamp og Rosenborg. Det er jeg fornøyd med, sier Strømsgodset-spiss Marcus Pedersen til NRK, som påpeker at kampen må spilles først, men at muligheten for en finale er «veldig til stede».

Godset-trener Bjørn Petter «BP» Ingebretsen sier at det aller viktigste var å få hjemmekamp.

– Men så var det jubel her?

– Ja, vi slapp jo Rosenborg. Det er det beste laget for tiden, sier treneren til NRK.

Lagenes seire på vei til semifinale:

Strømsgodset: Vestfossen (4-1), Valdres (3-1), Bærum (3-0), Ranheim (2-0), Haugesund (1-0).

Rosenborg: Trygg/Lade (4-2), Steinkjer (5-0), Bråttvåg (1-0), Odd (2-2, 7-6 på straffer), Vålerenga (2-0).

Lillestrøm: Kløfta (3-0), Lørenskog (5-1), KFUM Oslo (3-1), Brann (4-1), Bryne (2-0).

Start: Vigør (8-1), Arendal (3-0), Egersund (1-0), HamKam (1-1, 5-3 på straffer), Bodø/Glimt (2-1).