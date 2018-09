To mål på tre minutter sendte Lillestrøm til semifinale: – Brutalt!

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er brutale minutter for Bryne dette her, kommenterte NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp da Gary Martin satte inn 2–0 for Lillestrøm fra straffemerket etter 69 minutter.

Bare tre minutter tidligere hadde Thomas Lehne Olsen sendt Lillestrøm i føringen. Dermed ble det stopp i kvartfinalen for cupens askeladd Bryne.

– Bryne vil nok føle at de hadde reelle muligheter til å klare dette. De vil nok være skuffet over at de ikke klarte å holde nullen lenger enn de gjorde, mente Torp.

Tålmodighetsprøve

Lenge så det ut som at Bryne skulle klare å holde smultringen mot eliteserielaget Lillestrøm.

Bryne ligger for øyeblikket midt på tabellen i andredivisjon avdeling to.

– Det var godt å gå videre. Det spiller ingen rolle hvordan vi gjør det, sa kveldens første målscorer Thomas Lehne Olsen.

TOK TID: Lillestrøm måtte langt ut i andreomgang før de endelig fikk kveldens første scoring. Du trenger javascript for å se video. TOK TID: Lillestrøm måtte langt ut i andreomgang før de endelig fikk kveldens første scoring.

Torp mener at de regjerende cupmesterne til slutt fikk en grei reise til semifinale.

– Det ble en tålmodighetsprøve, kommenterte Torp.

Var misfornøyde med eget spill

For det var en meget sjansefattig fotballkamp på Åråsen. Spesielt i førsteomgangen stanget Lillestrøm mot en vegg av rogalendinger og divisjonsforskjellen var ikke særlig synlig.

– Vi har får dårlig balltempo og flere slurvete feil. Da ser det sånn ut. Vi må løfte oss mange hakk om vi skal vinne den kampen her, sa Lehne Olsen i pausen

Fredrik Krogstad innrømmer at Lillestrømspillerne ble frustrerte av at de ikke fikk hull på byllen tidligere.

– Det blir fort litt sånn. Vi er ikke kjent for å være så veldig effektive heller, så vi merket det, sa Krogstad etter kampen.

Selv om Lillestrøm slet med å få ballen i nettet var aldri trener Jörgen Lennartsson særlig bekymret.

– Det har klart at når man ikke får inn ballen vet man alltid hva som kan skje i fotball, men jeg synes vi hadde det under kontroll stort sett hele kampen.