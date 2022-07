Kloster knuste den norske rekorden – tar VM-avgjørelsen i kveld

– Dette er jo helt utrolig! Tenk at hun løper under 54 sekunder. Hun tar den norske rekorden i et stort jafs. Hun er Norges raskeste i år på 100 meter og 200 meter. Den formen hun viste på NM ga oss et hint, men at det skulle gå under 54 sek, det hadde vel få trodd, sier Christina Vukicevic om Klosters prestasjon.

Hun løp søndag et stevne i Sveits, og der fortsatte storformen hennes. Med tiden 53,93 slo hun norsk rekord på 400 meter på kvinnesiden. I tillegg er tiden nummer ni i verden og nummer to i Europa i år, ifølge Friidrett1.

– Utrolig prestasjon

Med det slår hun Amalie Iuels norske rekord fra VM i Doha i 2019.

Trener Petar Vukicevic, som er far til Christina Vukicevic, er stolt over sin elev.

– Det er en utrolig stor prestasjon av Line, virkelig. Hun har vært i god form ganske lenge, og vi visste med et perfekt løp at hun kunne løpe under 54 sekunder. I dag sitter alt, sier Vukicevic.

IMPONERT: Petar Vukicevic fullroser Line Kloster etter rekordløpet.

– Hun har den farten, steglengden og kondisjonen som trengs. Dette er et verdensresultat. Hun er nummer to i Europa i år, ni i verden og 26 i Europa gjennom alle tider, sier han videre.

Usikker om VM

Kloster er klar for VM både på 400 meter hekk og på 4x400 meter stafett for Norge. Men da NRK snakket med henne etter at hun tok NM-gull på både 100 og 200 meter forrige helg, uttrykte hun usikkerhet vedrørende mesterskapet.

– Den avgjørelsen tar vi etter løpene på søndag, sa Kloster.

Treneren bekrefter at ingenting er helt avgjort angående VM-deltakelsen.

– Vi skal prate sammen i kveld og ta avgjørelsen, om vi skal til VM og bruke tid på akklimatiseringen, eller satse alt på EM. At hun har vært i tvil, er ingen hemmelighet. Vi har hatt en plan som har fungert ganske bra hittil i hvert fall, forklarer Petar Vukicevic.

Dette er ikke første gangen denne sesongen at hun tar steg i disiplinen. Hun tok personlig rekord i mai, der hun løp inn til tiden 54,99.

– Endelig viser hun alle hvor god hun er, poengterer Vukicevic.

I tillegg har hun løpt under 52-blant på 400 meter flatt i Spania.

Kloster viste også god form under NM i Stjørdal nylig og vant både 100 meter og 200 meter. Hun satte personlig beste på 100-meteren.