For i et fyrverkeri av en kamp så det lenge ut til at Marcus Rashfords scoring etter en drøy halvtime skulle påføre Liverpool deres første tap denne sesongen. Og Ole Gunnar Solskjærs menn deres første trepoenger i ligaen siden 14. september. Men slik gikk det ikke.

Etter vedvarende Liverpool-press de siste minuttene sørget Adam Lallana for at det endte 1-1 i hatoppgjøret mellom de to lagene.

Mourinho-skryt

Solskjær selv mener han fikk se en god respons, hva som bor i laget. Han trakk frem energi, lagmoral, fart og kontringsstyrke, da han ble intervjuet av TV 2 etter kampen. Han trakk også frem støtten fra Old Trafford-publikummet.

Til og med tidligere United-manager José Mourinho skrøt av prestasjonen.

– Hvis jeg var Ole, ville jeg vært stolt, sier portugiseren til Sky Sports, ifølge BBC.

PÅ PLASS: José Mourinho, her på plass som ekspert i studioet på Old Trafford. Han var naturligvis populær blant fansen. Foto: Martin Rickett / Martin Rickett

– Vi skulle hatt tre poeng

Men på spørsmål om hva uavgjortresultatet mot Premier Leagues desidert beste lag har å si for hans prosjekt som manager, svarer Solskjær slik:

– Det er en god opplevelse for guttene i en lang periode. Så sitter de skuffet i garderoben. Mange ser ned i gulvet. Vi føler vi jobber hardt nok for tre poeng. Det er godt for meg å se at de ikke er i ekstase for at vi tar ett poeng mot Liverpool. For vi skulle hatt tre, sier nordmannen til kanalen.

TAKK FOR KAMPEN: Solskjær og Klopp tar hverandre i hendene etter en heseblesende forestilling på Old Trafford. Foto: OLI SCARFF / AFP

Klopp-stikk

Liverpool-sjef Jürgen Klopp var åpenbart ikke veldig imponert over Manchester United. Han mener Solskjærs menn hadde «momentum i den første omgangen fordi de kun var der for å forsvare seg».

– Vi burde gjort det mye bedre, men det er åpenbart lettere å spille sånn enn å spille seg gjennom lag, sier han, og fortsetter.

– Siden jeg kom til England har Manchester United alltid spilt slik. Vi kunne gjort det bedre og vi kommer til å gjøre det bedre i fremtiden, men nå må vi ta det som det er. Alle bygger det opp, men bare ett lag må forsvare seg og det andre laget må spille kampen.

Rashford-mål

Solskjær fikk se laget sitt gå aggressivt og respektløst til verks mot ligalederen. Det var skyhøy temperatur på Old Trafford fra start av. Susende taklinger, gode gjenvinninger og sjanser begge veier førte til nettopp det den første halvtimen. Men om temperaturen var høy da, føk den til værs de siste snaue ti minuttene av første omgang.

På grunn av to svært omdiskuterte VAR-situasjoner.

Først på hjemmelagets 1-0-mål etter en praktfull kontring. Victor Lindelöf brøt et Liverpool-angrep. Scott McTominay spilte videre til lynraske Daniel James.

Han tittet opp og slo knallhardt inn. Inne i bortelagets 16-meter hadde Rashford fintet ut midtstopper Joël Matip med en smart bevegelse. Dermed var United-spissen helt mutters alene foran keeper Allison Becker. Innlegget ble ekspedert rett i mål.

Rashford gir Mannchester United 1-0 ledelse over Liverpool

Annullerte Liverpool-mål

Old Trafford tok fyr. I kort tid. Plutselig ble det stille.

Liverpool-spillerne mente nemlig Lindelöf taklet Divock Origi ureglementert i fokant av kontringen. Dommeren signaliserte at det ble en VAR-sjekk.

Kort tid senere ble målet likevel godkjent.

Så ble det dramatisk i andre enden. Minuttet før lagene skulle i garderoben til pause tok Sadio Mané ned ballen inne i Uniteds 16-meter. Alene med David de Gea sendte han ballen i mål. Men keeperen og Lindelöf mente angriperen brukte hånden i forkant av scoringen.

Ny VAR-sjekk og ny sjelden stillhet. I videorommet hadde de sett håndbruken. Dommeren underkjente scoringen.

Ole Gunnar Solskjær er etter kampen klokkeklar i sin vurdering:

– De (dommerne) gjør rett i alle. Målet vårt og annulleringen deres er riktig, sier han til TV 2.

Liverpool fikk mål annulert etter VAR

– Alt gikk mot oss

Men manager Jürgen Klopps reaksjon underveis i kampen var ikke til å misforstå. Han var forbannet. Spillerne hans raste.

Etter oppgjøret var tyskeren svært engasjert. Han mener United-scoringen viser «alt som er galt med VAR». I hans øyne var det et klart frispark i forkant.

– Så scoret vi et mål som ble annullert. Stort sett alt gikk imot oss, men vi tapte ikke, så det er greit, sier han til Sky Sports.

Dommeren blåste i hvert fall av omgangen. 1-0 til Manchester United. Jürgen Klopp sprintet i garderoben.

Lallana ble Liverpools helt

Den andre omgangen ble nærmest et lite antiklimaks etter den første. Liverpool fortsatte å slite mot et disiplinert hjemmelag.

Manager Klopp forsøkte å gjøre grep. Med snaue ti minutter igjen hadde han gjort alle byttene sine.

Det lyktes han godt med.

For med noen få minutter igjen av ordinær tid, slo Andrew Robertson inn fra venstre. Innlegget passerte av utrolige grunner en rekke Manchester United-forsvarere.

På bakerste stolpe dukket Adam Lallana opp. Han hadde ingen problemer med å pirke inn utligningen fra kort hold og bak en utspilt de Gea.

Liverpool utligner til 1-1

Etter noen nervepirrende sluttminutter var det også over.

«Bare gjør en forskjell», sier Lallana om beskjeden han fikk fra Klopp da han ble byttet inn.

– Dette er enormt. Vi tok et poeng på Old Trafford. Det poenget hadde vi trolig tatt i begynnelsen av sesongen – og vi er fortsatt ubeseiret. Det er mange positive ting å ta med seg i og med at vi ikke hadde vår beste dag, sier Liverpools helt til Sky Sports.