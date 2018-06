– Det er alltid gøy å vinne, sier 17-åringen til NRK med et smil.

For bare fire dager siden knuste unggutten sin personlige rekord på 1500 meter, da han løp på 3.36,06 på Bislett Games. Søndag stilte han igjen til start på distansen, i drøye 30 varmegrader i Diamond League-stevnet i Stockholm.

– Så mentalt utladet ut

SAMMEN I SVERIGE: Jakob (t.h.) og Gjert Ingebrigtsen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ingebrigtsen gikk som vanlig hardt ut fra start i seniorklassen i det «nasjonale heatet», og denne gang lot han ikke haren reise ifra heller. Da han satte inn sluttspurten, vant han overlegent, men det gikk ikke raskt nok til å sette personlig rekord.

Tiden ble likevel imponerende 3.37,42 - det nest raskeste han noen gang har løpt.

– Det er et greit løp, men jeg kjenner fortsatt Bislett Games litt i beina, siden det ble veldig tøft der. Jeg kom hit for å løpe et okay løp, så jeg må være greit fornøyd, sier Jakob Ingebrigtsen.

– For min del så det ut som han var litt mentalt utladet etter Bislett. Det var litt tomt i hodet hans i dag, så han hadde ikke den samme «gutsen». Selv om han har masse å kjøre med på slutten og er sprek nok, så var nok ikke hodet helt på plass i dag, mener far og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Det var et bra løp, og han vinner. Det er aldri en dårlig egenskap å vinne løp, legger han til.

NRKs ekspert, Vebjørn Rodal, gleder seg til å se supertalentet mot bedre motstand.

– Han er blitt så god, og må avansere opp i nivå og stille i de beste feltene i Diamond League. Dette blir for dårlig motstand, slår Rodal, fast.

– Kan ikke forvente rekorder

Jakob Ingebrigtsen uttalte at han håpet på nok en personlig rekord i Sverige, men den uteble.

– Vi kan ikke forvente at han setter rekorder hver gang han tar på seg skoene. Han har hatt en fantastisk opplevelse på Bislett, og etter noe slik så kommer det en form for en reaksjon for en ung gutt, men jeg har ikke snakket med ham ennå, sier Gjert Ingebrigtsen.

Jordan Williamsz fra Australia ble nummer to, nesten sekundet bak Ingebrigtsen og Charles Philibert-Thiboutot fra Canada tok tredjeplassen på 3.38,32. Resten av feltet hadde ingen sjanse til å henge med helt inn.

– Hjelpen er grei her, men som sagt så kjenner jeg Bislett ennå. Nå blir det noen rolige uker, så jeg kommer i form til junior-VM i juli, forklarer yngstebror Ingebrigtsen.

