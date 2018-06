Jakob Ingebrigtsen knuste sin personlige rekord: – Slutter ikke å imponere

– Denne gutten slutter ikke å imponere. Det er eksperter rundt i verden som klør seg i hodet over det han presterer, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter at Ingebrigtsen kom i mål.

For Jakob Ingebrigtsen knuste sin gamle personlige rekord på 3,39.06 med hele tre sekunder på Bislett og løp inn til den smått utrolige tiden 3,36.06.

Men det ble på langt nær et optimalt løp for Ingebrigtsen for haren dro avgårde og i den siste svingen ble Ingebrigtsen klemt inne.

– Nå må han gjøre all jobb selv, kommenterte Post.

Raste mot harene

Far og trener Gjert Ingebrigtsen var alt annet enn fornøyd med harenes løp.

– Det er helt håpløst. De fikk beskjed om hva de skulle løpe på også gjør de noe helt annet, raste Gjert Ingebrigtsen etter løpet.

Jakob Ingebrigtsen mener de andre løperne kunne hjulpet med å tette luken til haren.

– Jeg synes det er dumt at jeg som er en av de med dårligst personlig rekord må dra på de andre rutinerte løperne.

Han roser Bislett-publikummet som løftet han inn til ny rekord.

– Det er helt sykt å løpe her på Bislett. Du klarer ikke å høre noe som helst for tilskuerne skriker av begeistring. Det er noe av det sykeste jeg har vært med på.

Tre brødre på toppen

Med tiden 3,36.06 legger Jakob Ingebrigtsen seg inn bak sine to brødre Henrik og Filip på listen over de raskeste 1500 metersløpene i norgeshistorien.

– Jeg blir ekstremt motivert for sesongen videre og hva jeg er i stand til å gjøre i et bedre felt, sier Ingebrigtsen om den oppnåelsen.