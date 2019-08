Klæbo og stjernene hadde oppklaringsmøte med sjefen – fikk alt på bordet etter konflikten

Denne uken holdt de oppklaringsmøte med stor takhøyde – for å se fremover.

– Det er ikke sånn at jeg trenger å snakke om alt som ble sagt der. Men det er viktig for oss utøvere å kjenne at vi har en stemme i dette her også, sier Klæbo til NRK om møtet, før han fortsetter:

– Nå har Espen lagt frem at dette er noe vi skal jobbe imot. Det er en prosess som skal skje og det tror jeg er viktig for alle mann. Da må utøverne sette seg ned med Espen og administrasjonen og finne ut av hva som er beste løsning. Det er veien å gå nå, sier skistjernen videre.

Holdt møte

Klæbo og de andre utøverne på både allround- og sprintlandslag møtte fredag mediene etter en tøff intervalløkt på skistadion i Steinkjer. Det er her de to lagene denne uken er samlet til sesongens første tøffe høstsamling.

OPPVASK: Landslagssjef, Espen Bjervig, brukte deler av samlingen i Steinkjer på oppvaskmøte. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Og det er her langrennssjef Bjervig benyttet anledningen til å diskutere det som endte med å bli en langvarig hodepine for Norges Skiforbund gjennom sen vår og sommer.

For i juni ble det klart at Johannes Høsflot Klæbo ikke kom til å signere den såkalte utøveravtalen. Avtalen regulerer landslagsløpernes plikter, ansvar og retningslinjer i både sportslig og kommersiell sammenheng.

Ble irettesatt

Klæbo-leiren gjorde det klart at de ønsket klare retningslinjer for når utøverne er private og ikke. For eksempel når de har kontroll på sine egne markedsrettigheter og når de er underlagt forbundets markedsregime.

Et bilde på Klæbos opplevelser med uklare retningslinjer, kunne NRK fortelle om i sommer. Ved påsketider ble skistjernen irettesatt for et bilde han la ut under en familietur. Klæbo skal ha brukt feil bekledning og svarte med å bli kraftig irritert, ifølge NRKs opplysninger.

Ønsker med informasjon

Både Bjervig selv og landslagsveteran Sjur Røthe er med på at et «oppklaringsmøte» med «stor takhøyde» blir riktig betegnelse for hva som skjedde på Tingvold hotell i Steinkjer tidligere denne uken.

DISKUSJON: Sjur Røthe synes det er positivt at laget kan diskutere med stor takhøyde. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Langrennssjefen sier at utøverne er klare på at de ønsker mer informasjon og involvering. Ikke bare i det kommersielle, men også hele driften av Skiforbundet, utøverens rettigheter og arrangement.

– Det er masse voksne løpere her nå, som også tenker utover det å gå på ski, sier Bjervig.

Fikk ting på bordet

Røthe mener at det uten møtepunkter er fort gjort at utøvere prater for seg og at ledelsen gjør det samme i andre enden, når NRK spør hvorfor et møte var nødvendig i forlengelsen av Klæbos uenighet med forbundet.

Derfor er Røthe opptatt av å ha møter der man er ærlige og åpne. Han legger til at man i møtet mellom langrennsledelsen og utøverne denne uken «fikk ting på bordet».

– Men jeg har full forståelse for ting som er konfidensielt og ting som ikke har noe med løperne å gjøre. Men jeg føler det er en del ting som kunne vært interessant for oss som personer å ta del i enkelte prosesser. Det er en ting jeg har vært forkjemper for – og som jeg ser ut til å få gjennomslag for, sier Røthe og smiler

BLEST: Pressetreffet i Steinkjer er første gang Klæbo kommenterer saken. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Må engasjere seg

Også langrennssjef Espen Bjervig virket svært godt fornøyd. Han slår fast at utøvere og ledelse er enige om at de internt må bli flinkere til å involvere og kommunisere for å få større forståelse for «totaliteten».

Ingen ønsker at vi diskuterer dette i media, sier han – og smiler, før han legger til at han utfordret utøverne også.

– For skal vi få til noe sammen, da må man engasjere seg. Jeg kan ta imot innspill og se hvordan det er best for totalen. Men da må man engasjere seg, er Bjervigs oppfordring.

– Skal være lov å være uenige

Pressetreffet i Steinkjer fredag er første gang Klæbo kommenterer saken etter at han skrev under på utøveravtalen. På spørsmål om hva han synes om det markedsregimet han er underlagt, svarer Klæbo slik:

SAMLING: Landslaget er på samling i Steinkjer. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det jeg kan si, er at uansett hva du holder på med, så må det være lov å ha egne meninger om ting. Jeg mener det skal være lov å være uenig, sier han – og legger til at den prosessen som har vært mellom forbund og hans egen manager og pappa, Haakon, har vært fin.

– Så er det naturlig at mediene skriver om det og at det blir blest. Men for vår del så må det være lov å si hva vi mener og sammen kan vi finne en løsning. Nå er de blitt enige, ting er som de skal være og jeg kan fokusere på det som er viktig, som er å gå fortest mulig på ski.

– Hva slags følelser prosessen vekket i deg?

– Det er vanskelig å si. Det er ikke sånn at jeg går rundt og er irritert. Men nå har vi blitt enige. Da legger vi det bak oss, ser fremover på det som skal skje neste år og prøver å legge en langsiktig plan. Det tror jeg er viktig for alle sammen. Det er målet mitt, sier Klæbo.