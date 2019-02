– Jeg føler meg ikke helt klar for 15 km onsdag, og skal jeg kunne hevde meg i teten må jeg være helt på topp samt ha en god dag. Der er jeg dessverre ikke – så derfor velger jeg i stedet å fokusere på fredagens stafett, sier Klæbo i en pressemelding.

Klæbo fikk det ikke til å stemme helt på klassiskdelen av forrige ukes skiathlon. Der vant Sjur Røthe, som nå får plassen.

– Jeg mener det er riktig å gi fra seg plassen til andre på laget som er bedre forberedt for distansen. Dette varslet jeg skiforbundet om i går, så er det opp til dem å ta ut hvem som skal få plassen min, fortsetter Klæbo.

Røthe var naturligvis veldig fornøyd med å få plassen til Klæbo, og takket 22-åringen.

Jeg må si jeg er ekstremt glad for å få gå. Jeg er utrolig imponert over at han, i et VM, gir meg en sånn mulighet. Jeg setter stor pris på å få muligheten, så jeg takker Johannes, sier Røthe.

– Imponert over avgjørelsen

Avgjørelsen om å droppe distansen hylles av landslagssjef Eirik Myhr Nossum.

– Det er en ekstremt sportslig handling overfor sine lagkamerater, og jeg er enormt imponert, sier Nossum.

Han hadde i utgangspunktet tatt ut Klæbo til 15 kilometer klassisk, men støtter 22-åringens vurdering om at andre har bedre muligheter i onsdagens renn.

– Jeg var veldig enig med rekken med argumenter han hadde om sine sjanser i denne løypa. Med programmet han har hatt så er jeg kanskje enig i at Røthe er en bedre mann, sier Nossum.