Klæbo vartet opp med en råsterk avslutning på den 15 kilometer lange jaktstarten da han først bremset opp i en av bakkene, deretter rykket og fikk en luke i de siste utforkjøringene til Sergej Ustjugov.

På oppløpet friskøytet (uten stavtak) Klæbo inn nok en seier og var fire tideler foran Ustjugov i mål.

– Brølte for seg selv

Men før avslutningen beskriver Klæbo at stemningen mellom ham selv og russeren var svært dårlig. For de to gikk sammen hele veien på jaktstarten. De var nødt til å holde farten oppe for å holde forfølgerne bak seg. Og Klæbos bidrag ble ikke oppfattet som positivt.

– Jeg hørte ham brøle for seg selv. Jeg tror han er rimelig sur på meg for at jeg ikke bidro så mye, men jeg hadde ikke sjans. De få gangene jeg var oppe så skjønte han at det gikk alt for sakte, sier Klæbo etter nok en seier – og fortsatt Tour de Ski-ledelse idet det gjenstår to etapper i Val di Fiemme.

VISTE RYGGEN: Klæbo viste Ustjugov ryggen på oppløpet. Nå vil han fortsette Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tenkte at han ville hoppe av

Etter målgang ble det ikke utvekslet et ord mellom de to spurtrivalene, men Klæbo tror det handler om språkutfordringene de to imellom. Men Klæbo gjentar at Ustjugov fremstod sur i løypa, sier at Usjtugov var irritert, og at han forstår at «russeren ikke synes det var så artig å bli slått», før han smiler litt, tydelig fornøyd med å ha tatt en solid skalp i Oberstdorf.

22-åringen forteller at han hadde det tungt da Ustjugov tok igjen det 15 sekunder lange forspranget i den første lange bakken.

Klæbo sier han tenkte at «dersom denne farten fortsetter, da kunne han like gjerne hoppe av og komme seg til Trondheim». Så legger han til at det underveis heldigvis ble gått enda litt roligere. Men det gikk til slutt veldig bra sett med norske øyne.

– Dette er veldig taktisk smart av Klæbo. Det er noe Northug over dette, sa NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, om taktikken til Klæbo.

Fullfører – og gruer seg

Jaktstartseieren gjør at Klæbo beholder ledelsen i Tour de Ski og han sier at planen er å fullføre.

Det er 5,4 sekunder ned til Ustjugov før den 15 kilometer lange fellesstarten i klassisk i Val di Fiemme lørdag. Aleksandr Bolsjunov er ett minutt og 18 sekunder bak Klæbo, mens Simen Hegstad Krüger på fjerdeplass er ett minutt og 57 sekunder bak sin lagkompis.

– Jeg kjenner det var tungt i dag. Når man bare går den lille bakken her så tenker jeg på hvor vondt det blir å gå i monsterbakken. Det blir tungt, men det er planen å gå den, sier Klæbo.