Fredag var det lansering av boka «Johannes & morfar», som er skrevet av Knut Georg Andresen, og som omhandler forholdet mellom Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot.

I boka får Klæbo direkte spørsmål om hva han har tenkt å gjøre når skikarrieren er over. Svaret er et hint om at karrieren ikke nødvendigvis blir så lang.

«Da er jeg 29 år og skal bli manager til Ola samtidig som jeg skal ta igjen den tapte ungdomstida,» sier Klæbo.

Det innebærer i så fall at han legger opp etter OL i 2026.

– Kan det være at du legger opp når du er 29?

– Det kan være, bekrefter Johannes Høsflot Klæbo overfor NRK.

VIL HJELPE: Johannes Høsflot Klæbo har lyst til å hjelpe bror Ola med karrieren som musiker. Fredag var de gjester hos Lindmo.

Mett etter OL

Samtidig understreker at det ikke er en konkret plan.

– Det er sju år til, så man må håpe man skal holde på lenger enn det, men det er umulig å si hvor lenge man skal holde på.

Både i boka og overfor NRK erkjenner han at han fikk den første smaken av motivasjonsproblemer i vår, etter en fantastisk sesong med tre OL-gull i Pyeongchang og sammenlagtseier i verdenscupen.

– Jeg vet med meg selv at i år var jeg veldig mett da OL var ferdig, og følte meg forsynt. Så begynner man å lade opp til ny sesong, spiller litt fotball, gjør andre ting og så begynner gleden å komme igjen og man har veldig lyst til å gå fort igjen. Jeg tror jeg bare må ta år for år, sier Klæbo.

KAN IKKE VARE EVIG: Johannes Høsflot Klæbo og skigarden på Nilsbyen har minst én ting felles: de varer ikke evig. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ballongen sprakk for Northug

Petter Northug beskriver i sin selvbiografi «Min historie», som også nylig ble utgitt, hvor mye forsakelse som ligger bak å bli best i verden. Han setter også ord på belastningen ved å bære en hel nasjons gullhåp på sine skuldrer – og konsekvensene av livet som superstjerne.

For Northug sprakk ballongen etter VM på hjemmebane i Holmenkollen i 2011. Han var bare 25 år, men hadde vunnet femmila i tre mesterskap på rad og realisert sine drømmer.

Northug satset likevel videre, men aldri med like sterk motivasjon. Klæbo kan komme i en lignende situasjon, hvis hans drøm om et VM på hjemmebane i Trondheim i 2025 går i oppfyllelse.

– Om man skal holde på i flere år etter at man føler seg forsynt, er vanskelig å si. Men jeg gidder ikke å holde hvis jeg ikke er motivert og orker å gjøre en solid jobb, fastslår Johannes Høsflot Klæbo.