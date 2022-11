Sverre Lunde Pedersen mister EM: – Det har vært tungt

Sverre Lunde Pedersen (30) gikk 5000 meter og lagtempo under verdenscupåpningen i Stavanger og var også å finne på listen over uttatte løpere til verdenscuphelgen i Heerenveen denne uken.

Mandag kan han imidlertid selv bekrefte at han må stå over verdenscuprunden i Heerenveen og de to verdenscuprundene i Calgary i desember.

Dermed ryker også allround-EM på Hamar i starten av januar.

– Når jeg velger å droppe verdenscupene før jul, så er jeg heller ikke i diskusjonen om uttaket til EM. Det er en kjedelig konsekvens av valget, men det kjennes som det riktige for meg nå, sier han til NRK.

Lunde Pedersen endte på en 11. plass i B-gruppa i Stavanger, over 17 sekunder bak landsmannen Sander Eitrem.

– Det har jo vært tungt på isen den siste tiden. Jeg kjenner at jeg må gjøre noen grep for å være bedre rustet til det som kommer etter jul, sier Lunde Pedersen.

Istedenfor konkurranser på is, vil han nå prioritere grunntrening og dra til sydligere strøk for å trene på sykkelen.

Lunde Pedersen krasjet stygt under en sykkeltrening i fjor, men klarte å komme tilbake til vintersesongen og var med på det norske laget som vant OL-gull på lagtempo.

– Denne sommeren har jeg trent for fullt. Jeg har hatt litt for mange sykdomsperioder, men det har vært en helt annen oppkjøring enn i fjor med ulykken. Høsten har vært tung. Jeg hadde håpet nivået mitt var høyere. Nå har jeg vært så lenge med, at jeg må gjøre noen litt større forandringer, sier han.

Lunde Pedersen sikter seg nå inn mot VM i enkeltdistanser i Heerenveen 2.-5. mars.