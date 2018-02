– Da jeg fikk summet meg etter rennet i går, kjente jeg at jeg er litt mett. Det koster å gå skirenn. For å gå femmila skal jeg være topp motivert, og det er andre som er mer motivert enn meg, sier Klæbo.

Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug og Hans Christer Holund går 50-kilometeren.

Den siste plassen er fortsatt ikke utdelt. Emil Iversen eller Didrik Tønseth tar over plassen til trønderen.

Da NRK snakket med Klæbo etter onsdagens lagsprint, var planen å gå, men i løpet av kvelden endret han mening. Hvert eneste skirenn har kostet krefter for Klæbo.

– Jeg sov dårlig, og kjente at helvete var løs. Det er godt å få bestemt seg. Jeg legger en del press på meg selv, men nå har jeg fått det til i OL, og da kommer det en utladning. Hodet vil ikke mer, sier Klæbo.

Klæbos resultater i OL Ekspandér faktaboks Skiathlon: 10. plass

Sprint, klassisk: OL-gull

Stafett: Ol-gull

Lagsprint, fristil: OL-gull

– Nok er nok

Johannes Høsflot Klæbo har hatt et eventyrlig OL. Unggutten står med tre gull etter sine første olympiske leker. 21-åringen gikk først over målstreken både på sprinten, lagsprinten og stafetten for Norge. På 30 kilometeren med skibytte ble det en 10. plass.

– Det er en drøm. Jeg hadde et mål om å få med meg en individuell medalje, det klarte jeg. Når jeg står her med tre OL-gull, er det egentlig helt sykt. Jeg tror at når man kommer hjem og dette får sunket inn, så kommer jeg til å være strålende fornøyd, sier Klæbo.

– Johannes bestemte seg i dag morges. Han satt ved frokosten og hadde tenkt seg om i løpet av natta. Og fant ut at nok er nok, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

LANDSLAGSSJEF: Tor Arne Hetland Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Stort å gi bort plassen

Lagkamerat Niklas Dyrhaug mener Klæbo har hatt «et vilt mesterskap».

– Han er 21 år og har tatt med seg tre OL-gull. Han kunne vært med å kjempet om gullet her også. Det er stort av han å gi fra seg plassen når han føler at han ikke er 100 prosent mentalt til stede. Det viser hvor bra person han er, ikke alle hadde gjort det. Det er bedre at Emil (Iversen) eller Didrik (Tønseth), som er 100 prosent motivert får gå i stedet, sier Dyrhaug.

Landslagssjef Tor Arne Hetland håper på mer norsk medaljefangst på herrenes siste langrennsøvelse.

– Det har vært et fantastisk OL frem til nå for herrelaget. Dette er øvelsen som gutta som skal gå har sett frem til i en evighet. Vi får se om vi har nok krutt til siste dagen, sier Hetland.