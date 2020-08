Kjetil Rekdal blir HamKam-trener

HamKam har hatt en grusom start på sesongen og ligger helt sist i 1. divisjon. Nå har klubben ansatt Kjetil Rekdal for å få klubben på rett kjøl, melder Eurosport.



– Vi har hatt en ekstremt krevende sesongstart og har erkjent at vi har behov for å styrke trenerteamet. Derfor er vi veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Kjetil. Vi mener han er rett mann til å lede spillergruppa og trenerteamet oppover både på tabellen og fotballmessig, sier daglig leder Jon Anders Rise.



Rekdal, som er bosatt på Hamar, kommer fra ekspert-jobb i Eurosport og ledet sist Start i 2018 og begynnelsen av 2019-sesongen.