Kjempetabbe da Molde gikk på årets første tap

Molde-keeper Jakob Karlstrøm rotet det til i egen boks og serverte vinnermålet til Odd 20 minutter før slutt. Dermed vant telemarkingene 2-1.

Sisteskansen rotet et tilbakespill til og fyrte klareringen rett i en Odd-spiller. Returen plukket 17-åringen Faniel Tewelde opp, og satte ballen i åpent mål.

– Jeg feilberegner tilbakespillet, så da kommer han for nært, og var maks uheldig derifra. Det er tynt av meg, sier Karlstrøm til NRK.

Tidligere hadde Bork Bang-Kittilsen utlignet for Odd etter halvspilt førsteomgang. Det var nemlig Molde som fikk den beste starten da Kristian Eriksen enkelt trillet et innlegg over mål.

Dermed tapte Molde sin første seriekamp for sesongen etter fire spilte serierunder. De to baklengsmålene var også de første Molde har sluppet inn i år. (NTB)