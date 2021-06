King sendte melding til engelsk stjerne før EM: – Alltid visst han kom til å bli god

– Surrealistisk er nok et godt ord for å beskrive det.

Når han nå sitter på pressekonferanser i EM kan han se tilbake på sin egen reise og beskrive det på denne måten.

Noen spillere er store talenter som barn, blir fanget opp av et akademi og signerer med store klubber som ungdom.

Historien til Mings er langt mer kronglete enn som så.

– Fotball snur veldig fort, det har jeg lagt merke til de siste årene, sier hans tidligere lagkamerat og venn Joshua King til NRK.

De to har holdt kontakten siden de var lagkamerater og har en god tone. Før EM sørget nordmannen på å ønske kompisen alt det beste for mesterskapet.

– Jeg sendte han en melding og ønsket han lykke til i mesterskapet, slik jeg gjorde det med gutta mine som jeg vet er med i mesterskapet

Joshua King kjenner Mings godt fra tiden i Bournemouth. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Avvist av sjettedivisjonsklubb

Men Mings har hatt en lang vei før det plutselig snudde. Som 15-åring ble han droppet av Southamptons fotballakademi. Prøvespill hos Cardiff City, Swindon Town, Portsmouth og Bristol Rovers endte også med avvisning.

Noen år senere, for ti år siden, var han på prøvespill i Eastleigh på sjette nivå i engelsk fotball.

– Jeg var 17 eller 18 år. Vi spilte én kamp, men det var mange som prøvespilte der samtidig. De tilbød meg ikke en kontrakt, forteller Mings.

Selv om han kun var der på prøvespill, la klubben ut dette gamle bildet av Mings i Eastleigh-drakta. – Litt frekt av dem, sa Mings med glimt i øyet. Foto: Skjermdump fra Twitter (22. juni 2021, 15.58)

Etter dette spilte han en kort periode for Chippenham Town. Nok en klubb langt ned i det engelske divisjonssystemet.

– Det har vært øyeblikk i min fotballkarriere hvor jeg har tenkt: Er dette alt? Er dette så langt jeg kommer til å nå? har han fortalt til BBCs podkast Football Daily.

– Han fikk ikke sjansen

Men i desember 2012 signerte han for Ipswich etter en kort periode med prøvespill. Der fikk han spilletid og ble en viktig spiller for klubben.

Mings (t.h.) i aksjon for Ipswich i 2015. Foto: Ben Stansall / AFP

Og i 2015 signerte han for den ferske Premier League klubben Bournemouth.

Etter dette kunne man håpet at det endelig lykkes, men det var fortsatt mye motgang i vente for Mings.

Fra 2015 til 2019 spilte han i Bournemouth sammen med blant andre Joshua King.

Samtidig som King leverte kamp etter kamp i den røde og svarte drakta, var lagkamerat Mings Bournemouth-karriere preget av skader og mye tid på benken.

– Han fikk en skade og da hentet vi inn Nathan Aké, som nå er i City. Han kom aldri tilbake, forteller King.

Kneskaden han pådro seg i 2015 satte han ut et år. Etter det ble det lite spilletid.

– Jeg har alltid visst at Mings kom til å bli en god fotballspiller, men litt det samme som meg i Everton, han fikk ikke sjansen i Bournemouth.

King sammenligner med sin karriere i Everton, der han bare fikk 11 kamper. Mings endte med 23 for Bournemouth.

Joshua King og Tyrone Mings holder kontakten. Foto: Montasje / NTB

Slutt på motbakkene

Men etter mange år med motgang, skader og lite spilletid, begynte det å se lyst ut.

I 2019 ble han hentet av Aston Villa på lån, og det er her karrieren virkelig begynte å gå i riktig retning for Mings. Etter litt over et halvt år i klubben signerte han en permanent kontrakt.

– Han har vært en klassefigur for dem denne sesongen og forrige sesong, roser King.

Mings ble også godt tatt imot av fans, og signerte en ny fireårskontrakt med klubben i fjor.

Mings (t.v.) feirer med lagkameratene i Aston Villa under en kamp i 2020. Foto: Paul Ellis / AFP

Men det var ikke bare klubbkarrieren som fikk seg en opptur i 2019. Det var også året Gareth Southgate tok han ut på landslaget for første gang.

En av de største dagene i karrieren

I juni i år skulle det bli enda større. Mings ble tatt ut i troppen som skulle representere England i EM. Og med en skadet Harry Maguire, fikk Mings starte den aller første kampen. England mot Kroatia på Wembley.

– Å bli fortalt at jeg skulle starte var både spennende og skremmende på en gang. Jeg sov ikke mye før kampen, jeg spiste heller ikke mye før kampen, fortalte Mings etter kampen.

– Jeg elsket hvert minutt.

Jack Grealish og Mings er lagkamerater på både Aston Villa og landslaget. Foto: Matt Dunham / Reuters

Også mot Skottland fikk han 90 minutter i landslagsdrakta. Karrieren har på mange måter nådd høyder, som så ganske usannsynlige ut for ti år siden.

– Han har hatt en veldig spesiell reise i og med at han ikke var interessert i fotball, ble «turned down» av flere klubber og nå spiler han EM for England. Det er kjempegøy for Tyrone, han fortjener det, han er en klassefyr, sier King.

Og selv om Mings beskriver reisen som surrealistisk, så sier han at det føles veldig riktig.

– Jeg snakket med en venn av meg i går kveld om at det er nesten rart at det føles normalt. Ikke at jeg tar det for gitt, men jeg har vært profesjonell fotballspiller lenge nå, sier Mings.

– Det har vært en fantastisk reise frem til nå, men jeg håper å gjøre det til én enda bedre en videre.