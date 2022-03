Kina skal ha bedt Russland vente med invadering til etter OL

Den amerikanske avisen skriver at kinesiske tjenestemenn hadde fått nyss i at invasjonen var nært forestående.

Kinas president Xi Jinping møtte Vladimir Putin 4. februar, altså samme dag som OL var i gang.

I dette møtet uttalte de to landene at deres partnerskap har ingen grenser, fordømte Nato-utvidelsen og hevdet de ville opprette en global orden med «ekte demokrati».

TIL STEDE: Vladimir Putin var på plass under åpningsseremonien i Beijing. Foto: Sue Ogrocki / AP

Ifølge New York Times hadde amerikanske representanter forsøkt å få Kina med på å hindre russisk invadering av Ukraina.

Etterretningsrapporten skal ikke ha sagt noe om diskusjonen havnet helt oppe hos Xi og Putin, men at representanter for de to landene diskuterte det.

Den kinesiske ambassaden i Washington avviser påstandene.

– Disse påstandene er spekulasjoner uten grunnlag, og har hensikt med å gi skyldfølelse og sverte Kina, sier Liu Pengyu til New York Times.

– Mest sannsynlig ble Xi Jinping informert

Det var fire dager etter avslutningsseremonien at Russland invaderte Ukraina, men det var allerede dagen etter OL at Russland økte aktiviteten og tilstedeværelsen ved grensen.

Øystein Tunsjø, professor i Forsvarets høgskole, tror at Kina hadde en anelse om hva som var på ferde.

– Det er en viss spekulasjon i det. Min magefølelse tilsier at mest sannsynlig ble Xi Jinping informert 4. februar i forbindelse med møte med Putin i Beijing før OL. Kanskje ble han informert om at Russland ville annektere de såkalte østlige republikkene i Ukraina. Mest sannsynlig ble han ikke informert om at de skulle gå til full invasjon av Ukraina, sier Tunsjø i Dagsnytt 18.

Han begrunner det slik:

– For det første, så annekteringen dagen etter OL. Da 24. februar kom, så hadde ikke Kina evakuert sine borgere i Ukraina. De satt fast der. Det vi ser fra kinesisk diplomatiets side, er en ekstrem vektlegging av sikkerhet til kinesiske borgere. Dette var en situasjon de skulle gjerne unngått, men de klarte det ikke. Det tyder på at de ikke var informert, og at de ikke trodde på fullskala invasjon, sier Tunsjø.

IDRETTSFEST: Det som skulle bli en idrettsfest, ble noe av det siste som skjedde før Russland invaderte Ukraina. Foto: Ashley Landis / AP

Kan påvirke landenes forhold

Kina har foreløpig ikke fordømt invaderingen av Ukraina, men de har bedt partene om å finne en fredelig løsning.

– Nå sitter Kina og snakker fortsatt om at det må løses med fredelige midler, og at Kina gjerne tar de initiativene som må til for at partene skal møtes. Det er et interessant poeng, at Putin kan ha gamblet over hvor mye han informerte i Beijing, sier Henning Kristoffersen, som er spesialrådgiver i The Governance Group.

– Så det blir interessant å se hva som skjer med forholdet mellom Russland og Kina i fremtiden. Det er ikke gitt at det forholdet, som har blitt varmere og varmere, bare fortsetter uten videre, fortsetter Kristoffersen.

Kristoffersen var også gjest i Dagsnytt 18 onsdag.

Kina og Russlands forhold skal altså ha blitt bedre og bedre. Putin og Xi skal ha møttes 37 ganger som ledere for hvert sitt land før OL i Beijing.