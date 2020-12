Kildes verdenscuphelg kan ryke etter kjempebrøler fra forbundet: – Det skal ikke skje

En skriftlig legeattest på at en utøver har hatt viruset har tidligere vært nok for å få akkreditering til verdenscuparrangementene.

I Lombardia i Italia er reglene annerledes. Det visste ikke Skiforbundet.

– Nei, dette er en glipp fra vår side. Italienske myndigheter hadde et annet krav og vi har ikke oppdaget det tidlig nok. Derfor har ikke Kilde fått akkreditering, sier sportssjef for alpint i Skiforbundet Claus Ryste til NRK.

I ytterste konsekvens kan verdenscuprennet ryke for den regjerende mesteren.

– Vi er ansvarlig for testing, påmelding og akkreditering. Så dette ligger på oss, forteller Ryste.

Kan være frisk med positiv test

Kilde slipper ikke inn på stadionanlegget i Santa Caterina uten å fremlegge en negativ test.

Utfordringen er at en test kan slå ut positivt selv om man er frisk, dersom man har hatt viruset før. Grunnen til det er at døde partikler fra viruset kan sitte igjen i halsen, uten at man er smittsom av den grunn.

Selv mener Kilde at han er frisk nok.

Kilde vant verdenscupen i 2019, nå får han en tung start på rennet i Santa Caterina. Foto: Erik Johansen / NTB

– Det er jo det vi har fått høre. Så er det visst ulike regler for Italia, og også innad i Italia. I Østerrike var det greit å vise til en negativ test, men det er det visst ikke her.

Også i Finland har dokumentasjon på at en utøver har hatt viruset vært nok til å få akkreditering.

Den italienske skiskytteren, Lisa Vittozzi, hadde korona i november og avla en positiv test i Kontiolahti, men fikk likevel gå rennet der da hun ikke lenger var smittsom.

– Det skal ikke skje

Alpinisten er noe kritisk til innhentingen av informasjon rundt reglementet de møtte i Santa Caterina.

På spørsmål om dette var e tappe fra Skiforbundet sier sportssjefen for alpint at det «er helt klart». Foto: Berit Roald / NTB

– Dette burde vi ha oppdaget tidligere. Det er mye fokus på dette, men kravet er et avvik fra FIS-protokollen. Vi burde visst det tidligere, men det gjorde vi ikke, sier Ryste.

Kilde mener det var flaks at det kun var en treningsdag, og at dette ikke skjedde når han faktisk skulle til pers.

– Man vet ikke hva som kommer og vi får ta lærdom av dette. For det her skal ikke skje. Nå må vi være flinkere til å søke etter informasjon, sier Kilde.

– Man kan ikke bli overrasket den dagen det er viktig. Plutselig står vi der på en renndag og ikke har den informasjonen du trenger, og da blir det konsekvenser. Og det har man ikke råd til, legger han til.

Mistet treningsrennet

Kilde har blitt henvist til hotellrommet sitt og må sitte der til han får en negativ test, eller en godkjenning fra arrangøren.

Mens han gjør det bruker resten av landslaget og deres konkurrenter dagen på å forberede seg i løypa.

– Det har ikke så mye å si, man får kjent på snøen i morgen, men man får jo kjent på terrenget og kjenne om det er noe annerledes fra sist gang jeg var her, sier Kilde og legger til at han skal høre med de andre på landslaget om det var noen endringer han måtte merke seg.