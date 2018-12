Kilder til NRK: Horneland svært nær RBK-jobb

Etter det NRK kjenner til, er Eirik Horneland svært nær å bli en del av Rosenborgs nye trenerteam. Det skjer kun noen dager etter at klubben bekreftet at Rini Coolen var ferdig som seriemesterens hovedtrener.

NRK har flere kilder på disse opplysningene.

Det betyr i så fall at Horneland forlater jobben som hovedtrener i Haugesund.

RBK ønsker ikke å kommentere

Kildene NRK har snakket med, er ikke sikre på om Horneland blir hovedtrener eller assistenttrener. Men han skal være så godt som klar for klubben.

Horneland selv er på ferie i USA i øyeblikket.

Horneland har hatt mye å juble for denne sesongen. Haugesund endte på en sterk fjerdeplass og er klare for kvalifiseringsspill til Europaligaen i 2019. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Adresseavisen skriver at det er nye samtaler mellom Rosenborg og Horneland, og at sistnevnte er planlagt som en del av et trenerteam i klubben.

NRK har prøvd å kontakte styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Daglig leder i Haugesund, Eirik Opedal, har ikke besvart våre henvendelser.

Styreleder i FKH, Leiv Helge Kaldheim, sier til Haugesunds Avis at han er sikker på at Horneland er trener i klubben også i 2019. Han ønsker ikke å si noe om en eventuell kontakt med Rosenborg.

Oddsen stuper

Tidligere torsdag begynte oddsen hos flere spillselskaper å gå dramatisk ned på at Horneland er Rosenborg-trener den 1. april 2019.

Haugesunds Avis har snakket med PR-sjef i Betsafe, Joakim Ingebrigtsen. Han sier at bettingselskapene er 99,9 % sikre på at Horneland nå blir ny trener i Trondheim. Spesielt har de merket at mange har spilt på akkurat dette i Haugesund-regionen.

– Vi har fått en betydelig mengde spill på dette fra et geografisk område i og rundt Haugesund. Det er også et klart signal på at noe er i ferd med å skje og bidrar også til at vi har kuttet oddsen, sier PR-sjefen til Betsafe.