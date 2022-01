– Det var helt vilt ass. Herregud, er det mulig? Det flyter bra om dagen, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

For da Kilde satte utfor i Kitzbühel så det tidlig ut til at det kunne holde til noe stort. På fjerde mellomtid var Kilde hele 1.24 sekunder foran.

– Det er jo helt fullstendig utklassing der oppe på toppen, utbrøt NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre.

STORFORNØYD: For Kilde var seieren i Kitzbühel noe av det største han har gjort. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Han jaget nedover hele veien, og selv om han tapte mye tid i bunn der ledende Matthias Mayer var best, var han hele 67 hundredeler foran hjemmehåpet Mayer i mål.

– Hva skal jeg si. Kitzbühel har vært en akilleshæl for min del. Jeg kjente meg veldig klar i morges, var ordentlig keen på å bare klinke til. Når jeg klarer å gjennomføre planen så er det bare en drøm. Helt vanvittig rått, sa Kilde til NRK, da seieren var et faktum.

– Det er et av de største rennene jeg kan vinne. Jeg hadde helt vanvittig rakettski i dag, det var fantastisk å kjøre.

Kilde er kun den fjerde nordmannen som vinner utforen i Kitzbühel, etter Atle Skårdal, Lasse Kjus og Kjetil Jansrud. En seier her er noe de fleste alpiniser setter ekstremt høyt – om ikke øverst på lista.

I MIDTEN: Kilde kunne juble for sin første Kitzbühel-seier, mellom franske Johan Clarey (t.v.) og østerrikske Matthias Mayer (t.h.). Etter bildet ble tatt, ble Mayer henvist til den sure fjerdeplassen av franske Blaise Giezendanner. Foto: Giovanni Auletta / AP Foto: Giovanni Auletta / AP

Sjokkerte fra startnummer 43

Og til tross for at Kilde tapte tid i bunn klarte ingen å tukte tiden til nordmanneni mål. Dermed tok han sin tredje utforseier og totalt sjette verdenscupseier denne sesongen.

– For en prestasjon ned bakken i Kitzbühel. Det er det bredeste smilet i årets sesong. Mayer kan ikke annet enn å applaudere, ropte NRK-kommentator Thomas Lerdahl etter at Kilde krysset mållinjen.

Heller ikke superstjernen Marco Odermatt, som til slutt var i mål 78 hundredeler bak Kilde.

Spenningen steg derimot da franske Johan Clarey på et tidspunkt lå foran Kilde, men franskmannen endte til slutt 42 hundredeler bak. Det holdt til andreplass.

Men den som kanskje sjokkerte mest, var Clareys landsmann Blaise Giezendanner. Fra startnummer 43 kjørte han seg opp til en sensasjonell tredjeplass. Dermed viste han at det ikke er over før det er over, og hjemmehåpet Mayer ble henvist til andreplass.

Nervene ble også satt på prøve da østerrikske Daniel Danklmaier gikk i nettet, men det hele så ut til å gå bra:

Danklmaier går i nettet Du trenger javascript for å se video.

Kan kopiere Kjus

Fra før hadde Kilde en sjetteplass som sitt beste resultat fra Kitzbühel. Med utforseiere i Beaver Creek og Wengen så langt denne sesongen, innfridde han til de skyhøye forventningene før rennet i Kitzbühel.

Kilde den andre som vinner i både Kitzbühel og Wengen i samme sesong. Det gjorde også Lasse Kjus i 1999.

Henrik Røa kjørte også utforen i Kitzbühel. Hans beste resultat er en 16.-plass, men i årets utgave gikk det ikke like bra for nordmannen. Røa lå langt bak Kilde lenge, og til slutt hektet han og kjørte ut.