Fryktløs 24-åring er Kildes argeste konkurrent: – Jeg var aldri den beste

I hjemlandet Sveits er han så populær at han måtte droppe å lese aviser flere dager før et renn på hjemmebane. Alle skriver om ham. Presset er enormt.

For sveitserne er Marco Odermatt en superstjerne – og så langt denne sesongen er han verdens beste alpinist.

SEIERSGLIS: Odermatt kunne juble etter nok en seier i super-G i Wengen. Foto: Luciano Bisi / AP

Likevel ler han litt når NRK spør hvordan det er å være ham om dagen.

– Det er fint, men jeg føler meg lik hver dag. Akkurat som jeg gjorde i sommer og året før. Det er ikke så spesielt, sier Odermatt og smiler.

– Drømte aldri om å vinne

24-åringen er et talent som sveitserne har ventet lenge på. Nå er han nesten overlegen i verdenscupen, men ifølge ham selv har han ikke alltid vært i den posisjonen.

– Jeg har alltid kjørt bra på ski, mer eller mindre, men jeg var aldri den beste da jeg var ung. Jeg hadde noen fine resultater og noen pallplasser, men var aldri den beste, forteller Odermatt til NRK.

Han tvilte aldri på seg selv, men å være best var heller ikke noe han drømte om.

FEIRER: Selv om han ikke drømte om det som liten, er det nesten dagligdags for Odermatt å stå på pallen nå. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / Reuters

– Jeg drømte aldri om å vinne eller å ta medaljer. Når du er ung så vil du bare kjøre, konkurrere og ha det gøy i løypa. Ikke fokusere på resultater og kommende sesonger, sier han.

Likevel kom det et vendepunkt under junior-VM i 2016. Da tok han sin første gullmedalje. Noen år senere, i 2018, dominerte han juniorverdensmesterskapet fullstendig og tok hele fem gull.

Taklet presset foran 13.000

Noen få år senere står han nå med ti seiere og til sammen 23 pallplasser i verdenscupen. Hele ti av dem har kommet i løpet av årets sesong, der et av høydepunktene var seieren på hjemmebane i Adelboden.

GULLSTOL: Odermatt hadde drømt om å kjøre i Adelboden siden han var liten gutt. Foto: Giovanni Maria Pizzato / AP

– Da jeg var liten var drømmen min å kjøre i Adelboden, forteller Odermatt.

Men det var også her han virkelig fikk kjenne på presset som følger med å være superstjerne.

– Jeg visste at alle kom til å snakke om meg og det rennet. Og at de ville at jeg skulle vinne. Det var ikke så lett for meg å ha det presset på meg, sier 24-åringen.

– Påvirker det deg?

– Ja, det er klart. Jeg merker hypen rundt meg som person i Sveits, det er sikkert og visst. Det er ikke alltid like lett å holde seg rolig og bare fokusere på skikjøringen og det som er viktig. Og ikke alt i media og det jeg kan lese i avisene. Jeg prøver å ignorere det litt, sier Odermatt.

Og det klarte han. I hvert fall i Adelboden. Foran 13 000 elleville tilskuere endte han på toppen av pallen.

– Nå vet jeg at jeg kan takle sånne situasjoner. Det gir meg mye selvtillit igjen.

POPULÆR: Med egne Odermatt-sanger og skjerf er det liten tvil om at alpinisten har høy status i Sveits. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Nervøs, men fryktløs

Og er det ett sted han har selvtillit er det i bakken. Der er Odermatt fryktløs. Kilde beskriver konkurrenten som en «rå type».

– Nervøs blir jeg i mange renn og situasjoner. Særlig hvis det er press på at man må vinne. Men ingen frykt i det hele tatt, sier han og smiler.

– Jeg tror det ville vært feil følelse å ha på start. Å være redd for skader og sånn. Men det er bra å ha respekt.

GENERALPRØVE: Odermatt under den andre utfortreningen i Kitzbühel. Foto: Giovanni Auletta / AP

Fryktløsheten kommer godt med når han setter utfor «Die Streif» i Kitzbühel.

– Kitzbühel er alltid spesielt. Hele verden følger med. Et farlig og fantastisk renn, sier Odermatt.

Utforrennene i Kitzbühel er de siste før OL, men heller ikke det skaper frykt for skader for Odermatt. Han har fullt fokus på sesongens store mål: Å vinne verdenscupen sammenlagt.

I skrivende stund leder han med 390 poeng ned til Aleksander Aamodt Kilde.

– Til nå ser det ikke så verst ut. Jeg har tatt mange poeng til nå, nesten like mange som vinneren hadde på slutten av sesongen i fjor. Men det er ikke ferdig før det siste rennet, påpeker han.