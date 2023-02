Kilde avviser «gullforbannelse»: – Nei, nei, nei. Nå må vi gi oss.

– Nei, nei, nei. Nå må vi gi oss. Sølvmedalje er sølvmedalje. Og vi har en av de villeste alpinistene noen gang som tar gullet i dag. Jeg gjør det bare ikke bra nok i to svinger. Og det er det som koster meg seieren i dag, svarer Kilde til NRK når han blir spurt om det hviler en «gullforbannelse» over ham.

Den suverene utforkjøreren fra Norge besitter foreløpig to VM-sølv, men gullet lar vente på seg. Han har med andre ord vært nære på både i super-G og utfor i Courchevel, men James Crawford og Marco Odermatt har stått i veien for det etterlengtede mesterskapsgullet.

To VM-sølv er en sterk prestasjon, men 30-åringen fra Lommedalen er storfavoritt til seier og gull før nesten alle renn han er med i.

Han er åpen om at han det går inn på ham, selv om han altså ikke vil kalle mangelen på gull for en «forbannelse».

Vil ikke mislykkes

– Det er mye trykk, det er mye press, og det er mye media. Jeg forventer mye av meg selv, som kanskje er det som er tøffest, fordi jeg har ikke lyst til å mislykkes, på en måte. Det er det jeg kjenner på når jeg går inn i konkurranser som i dag, at jeg ikke er «keen» på å mislykkes. Det gir mye nerver og det gir et ekstremt fokus, og det tar på, innrømmer Kilde.

– Er du lei av gullmaset?

– Nei, altså ... Det vil jo alltid være der til jeg tar det, og det kommer nye sjanser. Jeg er ikke ferdig ennå, så jeg får bare spare litt på spenningen.

GULL OG SØLV: Kjetil Jansrud har mesterskapsgullet Kilde mangler. Det tok han i VM i Åre i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB

Men det konstante favorittstempelet kan være vanskelig å håndtere.

– Man lærer nye ting for hver gang man er så nervøs. Man går helt ut av seg selv. Du må klare å håndtere det forskjellig hver gang, fordi det er nye ting som kommer, nytt sted, nye inntrykk. Det er det som er utfordrende, sier Kilde.

Får én gullsjanse til

Gullbarrieren har han altså fortsatt til gode å bryte, og han innrømmer at det er en «barriere» som kan være enda vanskeligere å bryte.

– Det ser nesten sånn ut. For å være ærlig er det første VM jeg tar medaljer, og jeg er selvfølgelig «keen» på det gullet. Jeg kommer inn som superfavoritt, er veldig nær gullet i super-G, men litt lenger bak i utforen. En sulten Odermatt er vanskelig å slå, påpeker Kilde.

SUPERDUELL: Marco Odermatt har gitt Aleksander Aamodt Kilde kamp om seieren en rekke ganger denne sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB

Sveitseren er likevel full av lovord om sin norske konkurrent. Han mener at Kilde var den store favoritten, og at han sånn sett hadde mest press før søndagens utforrenn.

– Aleks hadde så mye å tape i dag, jeg hadde så mye å tape på super-G. Jeg risikerte mer i dag, og det var kanskje nøkkelen til suksess, sier Odermatt til NRK.

Han innrømmer en lettelse da han så Kilde kjørte i mål med røde tall.

– Du må alltid vente til han har kjørt. Han gjorde det perfekt igjen i dag, jeg gjorde det bare litt bedre.

– Han er en fantastisk utøver og fantastisk skikjører. Han har vunnet to sølvmedaljer nå. Nå svir kanskje den hundredelen i super-G litt mer for ham, men han er fortsatt den beste fartskjøreren for øyeblikket.

Les også: Tok sensasjonell VM-bronse – hylles av superstjerna Shiffrin

– Null forventninger

Kildes jakt på gullmedaljen fortsetter, og han har i hvert fall funnet ut av hvordan hans skal håndtere både det indre og ytre presset.

– For meg har jeg funnet en veldig fin rutine nå hvor jeg bare klarer å slappe av når jeg må, og så vet jeg at det å være nervøs er en veldig positiv ting, for da er man veldig klar for det som skal komme, sier Kilde.

Og det kommer enda en medaljesjanse for 30-åringen. Fredag skal han kjøre storslalåm, noe han kun har gjort et fåtall ganger denne sesongen.

LAVE SKULDRE: Kilde har kjørt storslalåm fire ganger denne sesongen. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Der vil han trolig ha mindre press på skuldrene sine, der stjerner som Odermatt og Henrik Kristoffersen vil være blant favorittene.

– Der stiller jeg med null forventninger til meg selv, medalje-messig. Jeg er «keen» på å kjøre en bra konkurranse og prøve å forbedre skikjøringen min enda mer, det er derfor jeg gjør det. Selvfølgelig, i et VM kjører man for medaljer, ikke for å bare stille på start, men vi får se hvordan det går, sier Kilde.

Mener han burde roet ned

Det var spesielt i ett parti der han tapte tid, og han mener han gjorde feil. Han mener ellers at det var enkelte partier der han kjørte fortere enn Odermatt.

– Når jeg kommer inn i vanskelige partier, må jeg være enda flinkere til å huske på at jeg kan ta litt mer margin enn det han gjorde. Jeg så han kjørte superrent og da fikk jeg litt følelsen av at jeg også må det. Det var det som kostet meg gullet i dag, og det er litt synd, sier alpinstjerna.

SÅ NÆRE: Aleksander Aamodt Kilde har måttet nøye seg med å være nest best i både super-G og utfor. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

– Vil du si det var overtenning fra deg?

– Ikke overtenning, men jeg føler at det er i de partiene her jeg har litt forbedringspotensial. Det er veldig harde slag, og jeg blir ofte litt settende med rumpa og da slår jeg enda mer. Det må jeg bli bedre på, å tørre å stå mer i ytterskia og kjøre gjennom slagene i stedet for at de slår meg ut.

Før mesterskapet hadde ikke Kilde tatt en VM-medalje. Nå reiser han hjem med minst to sølv rundt halsen.